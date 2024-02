Jak podano w komunikacie, decyzją właściciela formatu "Your Face Sounds Familiar", globalnej grupy medialno-rozrywkowej Banijay, polska produkcja programu "Twoja twarz brzmi znajomo", realizowana przez należącą do Banijay spółkę Endemol Shine Polska, będzie dostosowana do ściśle określonych zasad zawartych w międzynarodowej biblii formatu, które są przejrzyste i jednakowe dla wszystkich rynków.

"Twoja twarz brzmi znajomo" bez rasistowskiego "blackface"

Z oświadczenia, wydanego przez globalną grupę medialno-rozrywkową Banijay, wynika, że zmiana koloru skóry uczestników lub naśladowanie innych cech fizycznych w sposób, który mógłby zostać uznany za rasistowski, są niedozwolone w żadnej produkcji tego formatu. Oznacza to, że od najnowszej edycji programu uczestnicy nie będą zmieniać koloru skóry ani naśladować innych cech fizycznych, które mogłyby zostać uznane za przywłaszczenie kulturowe.

We wrześniu ub.r. "The Guardian" skrytykował program "Twoja twarz brzmi znajomo" za tzw. blackface. Chodziło o występ Kubę Szmajkowskiego, przebranego za Kendricka Lamara w piosence "Humble" oraz Polę Gonciarz, ucharakteryzowaną na Beyonce w wykonaniu "If I Were a Boy".

Blackface to styl teatralnego makijażu zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Uznano go teraz za rasistowski.

Takich charakteryzacji było w programie dużo więcej. Np. Krzysztof Ibisz śpiewał ucharakteryzowany na Grece Jones oraz Boba Marleya, Daniel Jaroszek - na Aloe Blacc. Uczestnicy różnych edycji programu mieli przyciemnianą skórę, gdy wykonywali piosenki takich artystów jak m.in. Whitney Houston, Kany Westa, Tina Turner czy Stevie Wonder.

20, jubileuszowa edycja "Twoja twarz brzmi znajomo"

Jubileuszowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rusza już w piątek 8 marca. Twórcy show zaprosili do 20. sezonu zwycięzców poprzednich serii.

Zobaczymy Katarzynę Skrzynecką, która wywalczyła Złotą Twoją Twarz w 1. sezonie programu, Aleksandrę Szwed, finalistkę z 5. sezonu, Marię Tyszkiewicz z 6. i Barbarę Kurdej-Szatan z 15. W męskim gronie znajdą się zwycięzcy: 3. edycji – Stefano Terrazzino, 8. – Kacper Kuszewski, 9. – Filip Lato i najlepszy w 10. sezonie Mateusz Ziółko.

Do programu wraca też Piotr Gąsowski. Zasiądzie w jury, gdzie zastąpi Pawła Domagałę. Obok niego występy będą oceniać Małgorzata Walewska i Robert Janowski. Program prowadzą Maciej Dowbor i Maciej Rock.

W jubileuszowym sezonie widzowie poznają też nowego trenera, który będzie przygotowywał uczestników pod względem aktorskim. Marcin Przybylski, który sam był uczestnikiem 2. edycji, jest profesorem sztuk teatralnych i wykładowcą akademickim.