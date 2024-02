Prezydent Andrzej Duda jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, a jego prywatny profil na Instagramie obserwuje ponad 70 tys. użytkowników. Z okazji walentynek Andrzej Duda udostępnił zdjęcie, na którym pokazuje, jaki prezent sprawił Agacie Kornhauser-Dudzie oraz życzył swoim obserwatorom udanego święta. "Życzliwość to ważny element miłości" — napisał prezydent.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Walentynki 2024! Niech to będzie miły dzień dla każdego! Życzliwość to ważny element miłości. Niech was otacza i niech z was promieniuje!" — tak brzmi post prezydenta Andrzeja Dudy.

Internauci wytykają błędy prezydentowi

Post w ciągu przez kilka od publikacji zebrał ponad pięć tysięcy polubień. Internauci bardzo wnikliwie go przeczytali. Posypały się komentarze. Zwrócili uwagę, że prezydent nieprawidłowo użył słowa "promieniuje". W tym kontekście należało napisać "promienieje". Obserwatorzy dopatrzyli się jeszcze jednego błędu. Chodzi mianowicie o hasztag "walentinesday" zamiast "valentinesday".

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Pan się cały czas uczy, ale z tym poprawnym pisaniem to idzie wyjątkowo ciężko" - napisał jeden z internautów.