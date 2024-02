Po raz 74. w San Remo odbywa się Festiwal Piosenki Włoskiej. Zaczął się we wtorek i potrwa do 10 lutego. Zwycięzca będzie reprezentować Włochy w tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji. Wśród 30 artystów, którzy walczą o główną nagrodę, jest zespół The Kolors, czyli autorzy wielkiego hitu "Italodisco". W teledysku do ich piosenki konkursowej wystąpiła znana doskonale polskiej publiczności Blanka.