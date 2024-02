Luna to tegoroczna reprezentantka Polski w konkursie Eurowizja 2024. Piosenkarka nie tylko śpiewa, ale także gra na skrzypcach i fortepianie a także pisze i komponuje utwory muzyczne.

Podczas półfinału a być może także w finale konkursu, jeśli uda jej się do niego dostać, zaśpiewa piosenkę "The Tower".

Eurowizja 2024. Luna będzie reprezentować Polskę w szwedzkim Malmo

- Jestem niesamowicie wzruszona. Muszę przyznać, że do ostatniej chwili się nie spodziewałam. To było ogromne moje marzenie, żeby pojechać na Eurowizję. (...) To jest jak sen. Czuję ogromne wyróżnienie i taką nobilitację. Mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tę misję jak najpiękniej - mówiła w "Pytaniu na śniadanie" tuż po ogłoszeniu werdyktu jury.

Wśród artystów, którzy również ubiegali się o reprezentowanie Polski na tegorocznej Eurowizji, była m.in. Justyna Steczkowska. Okazuje się, że młoda piosenkarka wygrała z nią o włos. Luna otrzymała 34 a Steczkowska 33 punkty.

Utwory "Jesień – Tańcuj" z filmu "Chłopi" i "Midnight Dreamer" Marcina Maciejczaka otrzymały po 23 punkty.

Tak Justyczna Steczkowska skomentowała wygraną Luny

Co o wygranej Luny mówi Justyna Steczkowska? - Życzę powodzenia i Telewizji, i Lunie. Jak zawsze- powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Temat preselekcji ma poruszyć także na swoim profilu w mediach społecznościowych. Justyna Steczkowska współpracowała z Luną. Panie nagrały wspólnie piosenkę "Nie mój sen".