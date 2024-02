W ubiegły piątek TVP na swoim Facebooku podała komunikat, w którym ogłosiła, że nazwisko reprezentanta Polski zostanie podane już w poniedziałek (19 lutego).

Uwaga! W poniedziałek ogłosimy polskiego reprezentanta na Eurowizję 2024. Macie swoje typy? - zapytano widzów.

Artystę wytypowała pięcioosobowa komisja. W komentarzach nie brakowało nazwisk wielu artystów. Wymieniano m.in. Justynę Steczkowską, Edytę Górniak, Marcina Maciejczaka. Oficjalne ogłoszono je w programie "Pytanie na śniadanie".

Eurowizja 2024. Wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę

W tym roku podczas Eurowizji 2024, która odbędzie się w Szwecji, Polskę będzie reprezentowała Luna.

Nadal nie wierzę, że to się dzieje - powiedziała w "Pytaniu na śniadanie", w którym ogłoszono, że to ona pojedzie do szwedzkiego Malmo.

Jestem niesamowicie wzruszona, do ostatniej chwili się nie spodziewałam. To było moje ogromne marzenie. To cały czas jest, jak sen. Czuję nobilitację i kredyt zaufania. Mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tę misję całym sercem - powiedziała.

Eurowizja 2024. Jaka jest Luna, czyli polska reprezentantka?

Na pytanie jaka jest Luna, odpowiedziała, że "Luna wewnątrz jest jeszcze dzieckiem, które doświadcza świata". Ma intuicyjne podejście do świata i "dużo dobrej energii".

- Tym chciałabym się podzielić ze słuchaczami, wnieść jak najwięcej światła - powiedziała. Dodała, że sama pisze swoje teksty a ostatnio otworzyła się na pisanie w języku angielskim. Muzykę również komponuje lub współkomponuje ze swoimi producentami w Wielkiej Brytanii lub Szwecji.

Polska wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja). Finał zaplanowano na sobotę 11 maja. Duża część krajów ogłosiła już swojego reprezentanta, wciąż jednak są państwa, w których preselekcje jeszcze się odbywają.

Portal eurowizja.org we współpracy z OGAE Polska zorganizował plebiscyt na faworyta preselekcji. Głosowanie redaktorów i członków eurowizyjnego fanklubu wygrała Justyna Steczkowska z utworem "WITCH-ER Tarohoro".