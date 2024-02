Edward Miszczak przez lata był związany ze stacją TVN. W 2023 roku przeszedł do Polsatu, gdzie zastąpił Ninę Terentiew na stanowisku dyrektora programowego. W Polsacie wprowadził już wiele zmian. Miszczak bacznie obserwuje to, co dzieje się na rynku medialnym. Niedawno wypowiedział się na temat TVP, którą uznaje za głównego konkurenta stacji, w której teraz pracuje.

Edward Miszczak pochwalił Jacka Kurskiego

Dziennikarze "Faktu" poprosili Edwarda Miszczaka, by ocenił zmiany, które wprowadzane są w TVP. Dyrektor programowy Polsatu zasłonił się solidarnością zawodową i uchylił się od jednoznacznej odpowiedzi. - Nie krytykuję kolegów. Oni muszą zmienić tę telewizję. Wbrew wszystkim mówię takie zdanie, że tę telewizję trzeba jakoś zmienić - powiedział.

Co ciekawe Edward Miszczak przy okazji pozytywnie wypowiedział się o Jacku Kurskim. Uważa, że były prezes TVP dobrze wyczuwał trendy. - Dla mnie Jacek Kurski był świetnym formatologiem. Co prawda zrobił ją w złym kierunku dla mnie, ale faktem jest, że bardzo logicznie - ocenił dyrektor programowy Polsatu.

Dziennikarze z TVP pojawią się w Polsacie?

W rozmowie pojawiła się też kwestia dziennikarzy, którzy po zmianach w TVP stracili pracę. Czy Edward Miszczak planuje przyjąć do siebie kogoś z nich?

Wierzę w to, że dzisiaj nie zrobimy zsypu różnych osób do telewizji publicznej. Wierzę w te nominacje, które są. Wierzę, że chłopaki wymyślą właściwy kierunek, ale to jest bardzo trudne. Telewizja publiczna jakoś tam zawsze jest polityczna. Gdzieś te wektory płyną. Jeden z moich kolegów z Polsatu powiedział, że nie będziemy przyjmować uciekinierów z telewizji publicznej. Ja aż taki radykalny bym nie był. Co innego uciekinierzy, a co innego zwolnieni - powiedział Miszczak.

Edward Miszczak o transferze Katarzyny Dowbor do TVP

Dyrektor programowy Polsatu został też poproszony o skomentowanie tego, że Katarzyna Dowbor została jedna z prowadzących "Pytanie na śniadanie" w TVP. Jakiś czas temu Edward Miszczak zwolnił ją z programu "Nasz nowy dom". Myślę, że to był trudny ruch. Czy sprawiedliwy, nie wiem, nie chcę wnikać w tamte decyzje, ale dla pani Kasi Dowbor był dobry - powiedział.