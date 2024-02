Nina Terentiew to prawdziwa ikona polskiej telewizji. Była dyrektor programowa TVP2 i Polsatu współpracowała z wieloma gwiazdami, niejedną też udanie wypromowała. Ostatnio powiedziała, co myśli o powrocie do TVP Katarzyny Dowbor. Padło też kilka słów o przyszłości Katarzyny Cichopek.