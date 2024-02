W 1985 roku w Polsce wyemitowano wersję 15-częściową. Była to pierwsza brazylijska telenowela wyświetlana w naszym kraju. W maju 1985 r. do Polski zaproszono aktorów, którzy zagrali główne role, czyli Lucélię Santos (Isaura) oraz Rubensa de Falco (Leôncio).

Brazylijscy aktorzy podczas tygodniowej wizyty odwiedzili Warszawę, Łódź, Skierniewice, Katowice, Sosnowiec i Kraków. Wszędzie witały ich tłumy. Ta telenowela była najpopularniejszym programem w historii polskiej telewizji, gdyż średnio oglądalność wynosiła 81 proc, a zdarzało się, że było to ponad 90 proc.

Perypetie pięknej Isaury i złego Leôncia

Serial jest adaptacją XIX-wiecznej powieści Bernardo Guimaraesa. Tytułowa bohaterka to młoda, piękna niewolnica o jasnym kolorze skóry. Pracuje w majątku zamożnej rodziny Almeidów, właścicieli plantacji bawełny. Ma to szczęście, że nie zajmuje się ciężkimi pracami w polu, lecz pomaga w domu, a żona plantatora, pod nieobecność syna, traktuje Isaurę, jak własną córkę. Dzięki pani Ester niewolnica jest świetnie wykształcona, zna języki obce, ładnie śpiewa, umie tańczyć i grać na fortepianie. Dziewczyna nosi piękne i szykowne suknie, wiodąc życie inne niż typowe dla kobiet jej stanu. Wszystko zmienia się, gdy do rodzinnego majątku wraca dziedzic Leôncio, który zakochuje się w Isaurze i wszelkimi sposobami stara się ją uwieść.

Dziewczyna kocha jednak z wzajemnością Tobiasa, dziedzica z sąsiedniej plantacji, który chce wykupić Isaurę, a potem ją poślubić. Na taki plan nie zgadza się Leôncio, który zmienia życie bohaterki w pasmo udręk….

Światowy przebój

Serial, nakręcony w 1976 r., pokazywany był w 130 krajach na całym świecie. W rolę Isaury wcieliła się 18-letnia wówczas Lucelia Santos, postać Leôncia wykreował Rubens de Falco, ówczesny brazylijski gwiazdor.

"Niewolnica Isaura" w TVP Kobieta nadawana będzie od 17 lutego. Premiery pokazane zostaną w soboty o godz. 8.40, powtórki w niedziele o godz. 17.30. Każdorazowo emitowane będą dwa odcinki serialu.

Lucelia Santos zagrała też m.in. w serialach "W kamiennym kręgu" i "Panna dziedziczka". Jest cenioną w Brazylii aktorką i reżyserką. Zajmuje się również polityką. W listopadzie 2022 r. weszła w skład rządu prezydenta Brazylii Luli da Silvy i została ministrą kultury.