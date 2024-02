Filip Chajzer kilka miesięcy temu zniknął z anteny TVN. Pożegnał się ze śniadaniówką tej stacji, ale na nowe zajęcia zawodowe nie musiał długo czekać.

Stacja Polsat zaproponowała mu występ w popularnym show, czyli "Tańcu z Gwiazdami". W mediach krążyły plotki, że o angaż prezentera zabiegała także TVP. W rozmowie z Dziennik.pl Filip Chajzer powiedział, co mu się nie podoba u publicznego nadawcy.

Filip Chajzer o Małgorzacie Tomaszewskiej: To była świetna prowadząca

- Bardzo mi się nie podoba to, co tam się teraz dzieje. Moim zdaniem Polacy nie wybrali tej koalicji, która dzisiaj rządzi, by ona powtarzała te same schematy. Bo teraz tak: przywraca się Macieja Orłosia do "Teleexpressu" i to jest świetne, rewelacja, bo ten facet jest na swoim miejscu, on tworzył legendę tego programu, jednocześnie zwalniając dziewczynę w 8. miesiącu w ciąży, z pracy? Dlatego, że pracowała, sumiennie, należycie, to była świetna prowadząca, mi się ją oglądało z czystą przyjemnością, dlatego, że pracowała wtedy, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki? - mówi Chajzer w rozmowie z Dziennik.pl.

Chodzi o Małgorzatę Tomaszewską, która - podobnie jak pozostali prezenterzy - straciła posadę w "Pytaniu na śniadanie". Chajzer w rozmowie z nami stwierdził, że obecna władza powtarza schemat, z którym do tej pory walczyła.

- Oni nam obiecali, że obojętnie, czy głosujesz na PSL, KO, Konfederację, czy PiS, to wszyscy możemy być fajni, najważniejsze, że jesteśmy dobrymi ludźmi - i nagle powtarzają ten sam schemat, z którym walczą. Mi się to strasznie nie podoba. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach odwetu. Takich trochę "zamienił stryjek siekierkę na kijek" - stwierdza Chajzer.

Filip Chajzer o programie "19.30": Drugie "Fakty", w trochę gorszej jakości

Przy okazji skrytykował też nowy program informacyjny TVP, czyli "19.30".

- Jeśli ja dostaję drugie "Fakty", powtórzone, w trochę gorszej jakości, pewnego dnia zwalnia się ludzi, którzy pracowali w tym czasie, gdy pracowali politycy, którzy nie podobają się obecnie rządzącym politykom, to znaczy, że świat staje na głowie i tej zmiany nie ma - mówi prezenter.

- Jestem zwolennikiem mądrości, a ta polega na tym, że patrzy się i myśli: "Ten człowiek jest fajny, mądry, ludzie go lubią", a jak ktoś ma chęć poczucia zemsty, to ja się z tym nie zgadzam - dodaje Chajzer.

"Taniec z Gwiazdami" z udziałem Filipa Chajzera będzie można oglądać już od 3 marca br. na antenie Polsatu.