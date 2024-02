Trwa ładowanie wpisu Instagram

Jak zapowiadają producenci, "Czas na show. Drag me out" to "program, jakiego w polskiej telewizji jeszcze nie było! Sześć znanych postaci ze świata show-biznesu zaznajomi się z tajnikami kultury Drag Queens".

Nagrania do "Czas na Show. Drag Me Out" już trwają. Formuła programu przewiduje, że celebryci będą tworzyć pary z mentorkami — najbardziej rozpoznawalnymi i popularnymi performerkami drag w Polsce. Jest wśród nich m.in. m.in. mieszkająca na co dzień w Londynie Alexis Saint-Pete z "RuPaul's Drag Race UK". Występy uczestników będą oceniane przez trzyosobowe jury, w skład którego wchodzą znane osobowości: Andrzej Seweryn, Michał Szpak i Anna Mucha. Pierwszym ujawnionym uczestnikiem jest Tomasz Karolak.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Tomasz Karolak o tym, że nie zawsze rozumie kobiety

W programie "Czas na Show. Drag Me Out" aktor Tomasz Karolak pokaże się z zupełnie innej niż do tej pory strony. Pod opieką swojej mentorki — profesjonalnej drag queen nauczy się sztuki makijażu, kreacji stroju scenicznego, a także poruszania się na scenie w wymagającej kreacji.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"To będzie wyzwanie dla mnie ogromne. To będzie wyzwanie też bycia w kobiecym, bliskim ciału kostiumie, który to uwidacznia wszystkie tak zwane, jak o sobie myślimy, zewnętrzne mankamenty. Bo my przecież rzadko kiedy siebie akceptujemy" — cytuje Tomasza Karolaka portal Plejada.pl.

Po udziale w programie jest dla Karolaka ważny z wielu powodów, m.in. dlatego, że chce „zacząć siebie akceptować", co do tej pory nie do końca mu się udawało.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"Myślę, że my nie rozumiemy kobiet w ogóle. Próbujemy się do nich mentalnie zbliżyć, więc może trzeba zaatakować tę sytuację z innej, zewnętrznej strony: włóż takie szpilki i zobacz, o co chodzi" – podkreślił Tomasz Karolak.

Kim będą kolejni uczestnicy?

Z kolei portal Pudelek.pl donosi, że oprócz Karolaka w programie wystąpią także: Marcin Łopucki, Tadeusz Mikołajczak, Michał Mikołajczak, Dariusz Zdrójkowski i Kamil Szymczak.

Marcin Łopucki to utytułowany kulturysta, mąż aktorki Katarzyny Skrzyneckiej. Tadeusz Mikołajczak uczestniczył w ostatniej edycji programu „Top Model". Dariusz Zdrójkowski to ojciec Adama Zdrójkowskiego, aktora znanego z serialu „rodzinka.pl". Kamil Szymczak jest popularnym w sieci influencerem. Z kolei Michał Mikołajczak to aktor, który znany jest m.in. z seriali „Na Wspólnej" oraz „Pierwsza miłość".