Marcin Hakiel z Katarzyną Cichopek przez kilkanaście lat tworzyli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Tancerz i prezenterka rozstali się oficjalnie w sierpniu 2022 r.

Rozwód Cichopek i Hakiela jest nieważny?

Problem w tym, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakielrozwiedli się w czasie pandemii koronawirusa, a zdaniem części spekulujących, rozwody przeprowadzone w okresie od połowy 2021 r. do kwietnia 2023 r. mogą być nieważne. Chodzi o orzeczenie Sądu Najwyższego, które dotyczy spraw niezakończonych do 3 lipca 2021 r. oraz wszczętych od 3 lipca 2021 r. do 14 kwietnia 2023 r. Wyroki, jakie wówczas zapadły, mogą być uznane za nieważne, jeśli sprawa była rozpoznawana przez jednego sędziego i dwóch ławników.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. Marcin Hakiel w rozmowie z Pudelkiem stwierdził, że na razie niczym się nie przejmuje.

"To nie jest do końca tak. Jedna strona by musiała złożyć jakieś postanowienie czy wniosek do sądu. Więc dopiero, jak któraś z naszych stron złoży coś takiego przez swojego radcę, to wtedy będę mógł się jakoś wypowiedzieć, bo tak to właściwie się nic nie zmienia" – powiedział Hakiel.

"Nie mam kompetencji, żeby rozmawiać o tym, czy to jest dobra decyzja Sądu Najwyższego, czy nie. [...] Jeśli nikt nic nie złoży, to żyjemy w tym status quo, które mamy teraz" – dodał tancerz.

Marcin Hakiel w rozmowie dodał, że jego adwokat nie zamierza składać do sądu żadnych wniosków.