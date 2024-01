TVP jest poddawana powyborczemu liftingowi. Zachodzą tam spore zmiany. Widzowie martwią się o przyszłość swoich ulubionych programów i seriali. Jednym z nich jest nadawana od 2000 r. telenowela "M jak miłość". Opowiada ona o losach rodziny Mostowiaków, jej przyjaciołach, sąsiadach i znajomych.

Małgorzata Rożniatowska: "To się może skończyć bardzo źle"

Małgorzata Rożniatowska od 2013 r. występuje w serialu "M jak miłość". Wciela się tam w postać Zofii Kisielowej, wdowy po Włodzimierzu Kisielu, który był sąsiadem Mostowiaków w Grabinie i ich wielkim przyjacielem. Aktorka nie wyobraża sobie, by serial mógł zniknąć z anteny telewizyjnej Dwójki.

"Najważniejsze, wydaje mi się, że jak są widzowie, to nic nie należy kończyć, bo to się może skończyć bardzo źle. Powstanie coś, co się może nie spodobać" - powiedziała w wywiadzie dla "Świata Gwiazd".

"Parę razy już obserwowałam takie sytuacje. Odpowiadają na to widzowie. Chcą, to należy kręcić" - podkreśliła aktorka.

Małgorzata Rożniatowska o Teresie Lipowskiej

Małgorzata Rożniatowska zdradziła też, jak jej się pracuje z Teresą Lipowską, która gra nestorkę rodu Mostowiaków.

Pogodnie, spokojnie, zawodowo, do śmiechu, a jak jest poważna sprawa, to do poważnej rozmowy, także bardzo sobie cenię Terenię" – zapewniła aktorka.