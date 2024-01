"M jak miłość" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, ich znajomych i przyjaciół. Emitowany jest od 2000 roku i cieszy się niesłabnącą popularnością. Ma widownię na poziomie ok. 3 mln. Fani serialu bardzo żywo reagują na wszystko, co się tam dzieje. Nic nie umknie ich uwadze.

Kameralny ślub w "M jak miłość"

W odc. 1773 na nowo rozkwita miłość Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski). W efekcie zakochani biorą kolejny ślub. Jest kameralny i romantyczny. Idą do kościoła ubrani nieformalnie. Ślubu udziela imksiądz Grzegorz. Młodej parze w kościele towarzyszą Modry, Barbara oraz Kisielowa. Biorę ciebie, Tadeusza, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską… - mówi wzruszona Jagoda.

Jagoda i Tadeusz wzięli wcześniej ślub cywilny. Ich małżeństwo pełne było jednak zawirowań. Spadło na nich wiele problemów. W pożarze stracili dom, a Jagoda została ciężko poparzona a co za tym idzie oszpecona bliznami. Po tych traumatycznych przeżyciach małżonkowie doszli do wniosku, że powinni ponownie przypieczętować swój związek w kościele.

Fani: "Dziwna ta sukienka ślub"

Pan młody podczas ślubu miał na sobie jeansy i marynarkę w kratę. Jagoda z kolei łososiową sukienkę, na którą zarzuciła białą koszulę. Wyglądali oboje, jakby wpadli do kościoła prosto z ulicy. Jej stylizacja bardzo nie spodobała się fanom serialu.

Dziwna sukienka na ślub.; Zastanawiam się tylko, czemu tak ubierajcie pannę młodą? Ja rozumiem, że to ślub na szybko i niespodzianka, ale mogłaby wyglądać lepiej.; Kto tak idzie do ślubu?; Tak samo pan młody...w jeasnsch? Szok! Ciemne choćby - pisali ludzie w komentarzach na Instagramie.

Zdaniem niektórych niemożliwe jest wzięcie ślubu w kościele ot tak sobie.

Malo prawdopodobne XD żadnych papierów, żadnych nauk przedmałżeńskich, żadnego chodzenia do poradni rodzinnej - napisał jeden z fanów serialu.