Tegoroczny Finał WOŚP odbył się 28 stycznia. Impreza charytatywna, organizowana przez Jerzego Owsiaka stała się, jak co roku, obiektem krytyki ze strony prawicy. TV Republika zamieściła np. na swoim portalu artykuł, w którym porównano WOŚP do inicjatywy z czasów nazistowskich Niemiec.

Materiał TV Republika sprawił, że internauci natychmiast przypomnieli wywiad z Jerzym Owsiakiem, który pojawił się kiedyś w TVP Info. Prowadziła go Danuta Holecka, która stała się później twarzą mediów publicznych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec ubiegłego roku dziennikarka odeszła z TVP, by przenieść się do programu informacyjnego TV Republika.

Danuta Holecka dziękowała Jerzemu Owsiakowi

- To sprzęt bardzo drogi. Stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z waszego inkubatora, też z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i za to bardzo dziękuję - wyznała dziennikarka w dawnym materiale TVP Info. - Uratowaliście wiele ludzkich istnień dzięki temu, że mogła być dobra i szybka diagnoza. Dzięki temu, że mógł być właśnie dobry inkubator, czy pompa insulinowa. To chyba musi być ogromna satysfakcja? - chwaliła Danuta Holecka działania Fundacji WOŚP.

- Nie narzekamy, nie bijemy piany, po prostu robimy swoje. Dobrze, że ludzie też to rozumieją i mówią: "Ok, wy się tym zajmujecie, róbcie to jak najlepiej". Robimy to najlepiej jak tylko potrafimy i jak tylko możemy to robić - opowiadał o swojej działalności Jerzy Owsiak. - I róbcie to do końca świata i jeden dzień dłużej - podsumowała dziennikarka. Holecka oddała wtedy na aukcję WOŚP swój długopis, który został wylicytowany za 550 zł