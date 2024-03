Andrzej Precigs nie żyje. Tak produkcja zakończyła wątek jego bohatera

W serialu "M jak miłość" Andrzej Precigs wcielał się w postać Zbyszka Filarskiego. Grany przez niego bohater przez ostatnie miesiące zmagał się z problemami ze zdrowiem a potem na dobre zniknął z serialu.

Miało to związek z chorobą a potem śmiercią aktora. Andrzej Precigs odszedł 26 sierpnia ubiegłego roku. Fani serialu zastanawiali się, jak scenarzyści zakończą wątek serialowego bohatera. Teraz wszystko stało się jasne. Zbyszek Filarski umarł w 1786. odcinku "M jak miłość".

Jak czytamy w opisie odcinka pierwsza o jego nagłej śmierci dowie się Kinga, w którą wciela się Katarzyna Cichopek.

Zduńska postanowi skontaktować się z ojcem, zaniepokojona jego dziwnym zachowaniem. Zbyszek, zrozpaczony śmiercią przyjaciela, Wojtka Marszałka, będzie zdawał się przygotowywać do własnego odejścia. Wyśle córce i byłej żonie list, do którego dołączy pierścionek należący do jego matki.

Kinga, przeczuwając najgorsze, postanowi zadzwonić do ojca i nagra mu wiadomość.

Krystyna z "M jak miłość" zostanie podwójną wdową

- Hej, tato, właśnie dostałam przesyłkę od ciebie… Ale cię nosi po świecie, teraz Szwecja, tak? Tato? Wiesz, jak wrócisz, koniecznie musimy się spotkać i porozmawiać… Ostatnio w ogóle nie było na to czasu, a ja zwyczajnie się za tobą stęskniłam… Za tobą i za naszymi rozmowami… Gdziekolwiek jesteś uważaj na siebie… Pa, tatusiu – powie.

Zbyszek nie odpowie jednak na jej wiadomość. Zadzwoni do SPA, w którym przebywał Filarski i dowie się, że ojciec nie żyje. Okaże się, że zmarł w karetce, w drodze do szpitala a powodem jego nagłej śmierci będzie pęknięcie tętniaka. To będzie ogromny cios dla niej i jego byłej żony.

Obie będą się zresztą wspierać i wspólnie przeżywać żałobę. - Najpierw Wojtek, teraz Zbyszek… Mężczyźni mojego życia… Zostałam podwójną wdową– stwierdzi zrozpaczona Krystyna.

Katarzyna Cichopek o pożegnaniu Andrzeja Precigsa: Przygotujcie serca

O specjalnym odcinku, w którym produkcja pożegna zmarłego aktora, na swoim Instagramie napisała Kasia Cichopek.

Kochani, dziś wieczorem pożegnamy na ekranie serialowego Zbyszka Filarskiego i naszego serdecznego przyjaciela Andrzeja Precigsa. Przygotujcie serca nawyjątkowo wzruszający odcinek i kulisy serialu- napisała.

Do swojego wpisu dołączyła zdjęcie z serialowym ojcem.

Emisja 1786. odcinka "M jak miłość" odbędzie się 4 marca (poniedziałek) o godz. 20.50 w TVP2.