Dwa tygodnie temu odbyła się premiera filmu dokumentalnego o Dodzie. Teraz nadszedł czas dokumentu o Edycie Górniak. Uroczysta premiera odbyła się 4 marca a film można już oglądać na platformie SkyShowTime.

Edyta Górniak o swoim dzieciństwie

Nie brakuje w nim szokujących i wstrząsających wyznań. Jedno z nich dotyczy dzieciństwa piosenkarki. Okazuje się, że nie było ono usłane różami.

Kiedy moi rodzice się rozstali, mama związała się z nowym partnerem, z którym jest do dziś, więc chyba to był dobry wybór. Pasują do siebie. Są wiele lat razem. Wspierają się wzajemnie, widziałam to wiele razy - mówił w dokumencie Edyta Górniak.

Edyta Górniak o swoim wychowaniu. "Byłam zamykana na klucz"

Wspomina, że rodzice wymyślili sobie wówczas metodę wychowawczą, która miała na nią zadziałać i dać jej odpowiednie wychowanie. Wymyślili sobie wtedy metodę wychowawczą, że najprościej będzie, żebym nie popełniała "błędów", kiedy będą mnie zamykać na klucz. I tak robili. Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz - wyznała Edyta Górniak.

"Nauczyłam się słyszeć przestrzeń"

Piosenkarka przyznaje, że dziś inaczej patrzy na to, co się wówczas działo. Teraz oczywiście patrzę na to inaczej, jako dziecko to znaczyło dla mnie coś zupełnie innego, a dziś myślę, że wtedy rozwinęła się moja wyobraźnia. Nauczyłam się wtedy być sama ze sobą i nie potrzebować nikogo. Nauczyłam się słyszeć przestrzeń i wystarczać sobie samej. Potrafiłam wyłapywać i dostrzegać najmniejsze detale- wyznała piosenkarka.