"Żona dla Polaka". Ruszył 2. sezon show

TVP rozpoczęła emisję drugiego sezonu "Żony dla Polaka". Widzowie w pierwszym odcinku poznali czwórkę bohaterów. To Matt, Wojtek, Maciej oraz Dorota. Wszyscy mieszkają w Kanadzie a dokładnie w Toronto.

Kim jest Dorota z "Żony dla Polaka"?

To pierwsza edycja show "Żona dla Polaka", w której występuje kobieta. Dorota pochodzi z Głubczyc. Byłam wymarzonym dzieckiem. Mama miała mnie w wieku 41 lat, byłam jej oczkiem w głowie. Do dziś czuję jej miłość - opowiadała w programie. Gdy skończyła studia z zarządzania przedsiębiorstwem wyjechała z Polski. W 2002 roku w wieku 24 lat wyleciała do Kanady.

Poruszająca historia Doroty. Co się stało z jej mężem?

Nie miałam nic do stracenia. Mama już nie żyła, tata sobie radził. Pomyślałam: pojadę, zobaczę, co życie mi przyniesie - wspominała. W Kanadzie poznała swojego męża Marka. Mężczyzna był od niej o 12 lat starszy. Dorota nie tylko została jego żoną, ale prowadziła z nim również biznes. Działali w branży kosmetycznej. Niestety ich szczęśliwy związek przerwała jego śmierć.

Mark zmarł na serce. W piątek jedliśmy wspólną kolację, a w sobotę rano już go nie było. Myślałam, że nie dam rady. Ale oni potrzebowali mnie silnej- mówiła Dorota, mając na myśli swoich dwóch synów 8 i 12-latka. Uczestniczka show "Żona dla Polaka" wyznała, że marzy o wielkiej miłości, ale nie szuka ojca dla swoich dzieci.