"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Po kilku latach przerwy wrócił, ale tym razem nie na antenę TVN a Polsatu. To był strzał w dziesiątkę. Program cieszy się sporą oglądalnością a emocje związane z kolejnymi występującymi w nim parami, często sięgają zenitu.

"Taniec z Gwiazdami". Kiedy i gdzie oglądać?

Nadszedł czas na kolejną 18. edycję programu "Taniec z Gwiazdami". Będzie ona podobnie, jak poprzednie emitowana w niedzielne wieczory na antenie Polsatu o godz. 19.55. Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczą w niedzielę, 1 marca.

Kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami" ogłoszone. "To się dzieje"

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Od kilku miesięcy trwały spekulacje, kto wystąpi w tej edycji i z kim zatańczy. Wiadomo już, że w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy 12 gwiazd. Będą to znane osoby świata filmu, internetu i kultury jak:

  • Mateusz Pawłowski
  • Małgorzata Potocka
  • Magdalena Boczarska
  • Emilia Komarnicka
  • Paulina Gałązka
  • Kamil Nożyński
  • Natsu
  • Kacper "Jasper" Porębski
  • Gamou Fall
  • Piotr Kędzierski
  • Izabella Miko
  • Sebastian Fabijański.

"Taniec z Gwiazdami". Numery par

Z kim gwiazdy 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczą? Jakie numery startowe otrzymały gwiazdy i ich taneczni partnerzy?

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Para numer 7 – Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • Para numer 8 – Izabela Miko i Albert Kosiński
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke