"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Po kilku latach przerwy wrócił, ale tym razem nie na antenę TVN a Polsatu. To był strzał w dziesiątkę. Program cieszy się sporą oglądalnością a emocje związane z kolejnymi występującymi w nim parami, często sięgają zenitu.

"Taniec z Gwiazdami". Kiedy i gdzie oglądać?

Nadszedł czas na kolejną 18. edycję programu "Taniec z Gwiazdami". Będzie ona podobnie, jak poprzednie emitowana w niedzielne wieczory na antenie Polsatu o godz. 19.55. Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczą w niedzielę, 1 marca.

Reklama

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Od kilku miesięcy trwały spekulacje, kto wystąpi w tej edycji i z kim zatańczy. Wiadomo już, że w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy 12 gwiazd. Będą to znane osoby świata filmu, internetu i kultury jak:

Mateusz Pawłowski

Małgorzata Potocka

Magdalena Boczarska

Emilia Komarnicka

Paulina Gałązka

Kamil Nożyński

Natsu

Kacper "Jasper" Porębski

Gamou Fall

Piotr Kędzierski

Izabella Miko

Sebastian Fabijański.

"Taniec z Gwiazdami". Numery par

Z kim gwiazdy 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczą? Jakie numery startowe otrzymały gwiazdy i ich taneczni partnerzy?