"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Po kilku latach przerwy wrócił, ale tym razem nie na antenę TVN a Polsatu. To był strzał w dziesiątkę. Program cieszy się sporą oglądalnością a emocje związane z kolejnymi występującymi w nim parami, często sięgają zenitu.
"Taniec z Gwiazdami". Kiedy i gdzie oglądać?
Nadszedł czas na kolejną 18. edycję programu "Taniec z Gwiazdami". Będzie ona podobnie, jak poprzednie emitowana w niedzielne wieczory na antenie Polsatu o godz. 19.55. Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczą w niedzielę, 1 marca.
"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?
Od kilku miesięcy trwały spekulacje, kto wystąpi w tej edycji i z kim zatańczy. Wiadomo już, że w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy 12 gwiazd. Będą to znane osoby świata filmu, internetu i kultury jak:
- Mateusz Pawłowski
- Małgorzata Potocka
- Magdalena Boczarska
- Emilia Komarnicka
- Paulina Gałązka
- Kamil Nożyński
- Natsu
- Kacper "Jasper" Porębski
- Gamou Fall
- Piotr Kędzierski
- Izabella Miko
- Sebastian Fabijański.
"Taniec z Gwiazdami". Numery par
Z kim gwiazdy 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczą? Jakie numery startowe otrzymały gwiazdy i ich taneczni partnerzy?
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabela Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
