Serial "M jak miłość" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Produkcja jest obecna na antenie TVP2 od 25 lat. W odcinku, który został wyemitowany 3 lutego, doszło do tragicznego zdarzenia. Widzowie obejrzeli odcinek, w którym umiera Franka, grana przez Dominikę Kachlik.

Śmierć Franki w "M jak miłość"

Bohaterka, która związana była z Pawłem (Rafał Mroczek) dowiedziała się, że ma tętniaka. Czeka w szpitalu na operację. W pewnym momencie gorzej się czuje, trafia na stół operacyjny, ale lekarze nie potrafią jej pomóc. Ukochana Pawła umiera.

Śmierć Franki w "M jak miłość". Aktorka apeluje: Nie obwiniajcie produkcji

Aktorka, która wciela się we Frankę, apelowała po emisji tego odcinka, by widzowie nie obwiniali produkcji. Wyjaśniła, że to ona podjęła decyzję o tym, by odejść z serialu. Przed odcinkiem, który wyemitowany został w poniedziałek, 9 lutego, po raz kolejny postanowiła zwrócić się do widzów i internautów.

Dominika Kachlik żegna się z widzami

Na Instagramie "M jak miłość" i "Telewizji Polskiej" pojawiło się pożegnalne wideo z Dominiką Kachlik. Aktorka na wstępie podziękowała za pięć lat pracy na planie serialu. Ponownie potwierdziła, że pożegnanie z serialem to tylko i wyłącznie jej decyzja. Zwróciła się także z apelem do widzów, by nie obrażali się na produkcję serialu i dalej śledzili losy bohaterów.

Drodzy widzowie, fani M jak miłość. Moja przygoda z serialem dobiega końca i dlatego bardzo chciałabym wam serdecznie podziękować za ten czas. Bardzo się cieszę, że miałam te możliwość być dla Was Franką przez ostatnie 5 lat. To aż 5 lat jest. Jakoś nie mogę w to uwierzyć, że to tak długo. Jest to dla mnie trochę wszystko odrealnione, bo trochę nie wierzę, że ta przygoda dobiega końca, ale dla mnie też czas, żeby pofrunąć gdzieś dalej - mówi na nagraniu aktorka.

Mam nadzieję, że nadal będziecie oglądać serial bez Franki, ale że będziecie nadal kibicować choćby serialowemu Pawłowi. No jak wiecie nie ma prostego życia i jego życie aktualnie się troszeczkę pokomplikuje. Także ja bardzo, bardzo kibicuję tej postaci i w ogóle uwielbiam Rafała, także życzę mu wszystkiego co najlepsze. Bardzo się zżyliśmy przez ten czas. No i tak... Nie wiem co jeszcze mogę dodać- powiedziała Dominika Kachlik.

Co dalej z Pawłem Zduńskim?

Paweł miesiąc po śmierci Franki nie da sobie rady z emocjami. Kompletnie się załamie, gdy obejrzy filmiki, jakie nagrała mu żona przed śmiercią. Jego emocje będą tak silne, że zdemoluje i podpali dom w Grabinie, w którym mieli wspólnie zamieszkać. Odda synka pod opiekę swojej matki, czyli Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i wyjedzie.

Postanowi jednak powrócić. W przeżyciu żałoby pomoże mu psycholożka Judyta (Paulina Chruściel). Czy Zduński na nowo ułoży sobie życie? Czy na jego drodze pojawi się nowa miłość? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach serialu "M jak miłość".