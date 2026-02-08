Program "Dzień dobry TVN" to jedna z najchętniej oglądanych śniadaniówek w polskiej telewizji. Przez lata program prowadzili różni prowadzący. Obecnie są to cztery pary gospodarzy.

Kto prowadzi "Dzień dobry TVN"?

Program "Dzień dobry TVN" od kilku sezonów prowadzą duety takie jak:

Reklama

Dorota Wellman z Marcinem Prokopem

Ewa Drzyzga z Krzysztofem Skórzyńskim

Paulina Krupińska-Karpiel z Damianem Michałowskim

Sandra Hajduk-Popińska z Maciejem Dowborem.

Nowi prowadzący w "Dzień dobry TVN"

Okazuje się, że w poniedziałek, 9 lutego widzowie zobaczą nowych prowadzących "Dzień dobry TVN". Do śniadaniówki dołączy nowy duet. Jak ujawnił Marcin Prokop będzie to Anna Dereszowska i Robert Koszucki. Obydwoje zostaną sparowani z dotychczasowymi prowadzącymi. Sandra Hajduk-Popińska poprowadzi "Dzień dobry TVN" z Robertem Koszuckim, a Maciej Dowbor z Anną Dereszowską.

Czy nowa para dołączy na stałe do "Dzień dobry TVN"?

Nowi prowadzący nie dołączą jednak na stałe do "Dzień dobry TVN". Aktorzy pojawią się tylko w poniedziałkowym wydaniu. Ich wizyta to promocja najnowszego serialu stacji, czyli "Młode gliny". Produkcja będzie miała premierę 9 lutego o godz. 21:35 na antenie TVN.