Program "Dzień dobry TVN" to jedna z najchętniej oglądanych śniadaniówek w polskiej telewizji. Przez lata program prowadzili różni prowadzący. Obecnie są to cztery pary gospodarzy.
Kto prowadzi "Dzień dobry TVN"?
Program "Dzień dobry TVN" od kilku sezonów prowadzą duety takie jak:
- Dorota Wellman z Marcinem Prokopem
- Ewa Drzyzga z Krzysztofem Skórzyńskim
- Paulina Krupińska-Karpiel z Damianem Michałowskim
- Sandra Hajduk-Popińska z Maciejem Dowborem.
Nowi prowadzący w "Dzień dobry TVN"
Okazuje się, że w poniedziałek, 9 lutego widzowie zobaczą nowych prowadzących "Dzień dobry TVN". Do śniadaniówki dołączy nowy duet. Jak ujawnił Marcin Prokop będzie to Anna Dereszowska i Robert Koszucki. Obydwoje zostaną sparowani z dotychczasowymi prowadzącymi. Sandra Hajduk-Popińska poprowadzi "Dzień dobry TVN" z Robertem Koszuckim, a Maciej Dowbor z Anną Dereszowską.
Czy nowa para dołączy na stałe do "Dzień dobry TVN"?
Nowi prowadzący nie dołączą jednak na stałe do "Dzień dobry TVN". Aktorzy pojawią się tylko w poniedziałkowym wydaniu. Ich wizyta to promocja najnowszego serialu stacji, czyli "Młode gliny". Produkcja będzie miała premierę 9 lutego o godz. 21:35 na antenie TVN.
