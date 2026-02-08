Program "Dzień dobry TVN" to jedna z najchętniej oglądanych śniadaniówek w polskiej telewizji. Przez lata program prowadzili różni prowadzący. Obecnie są to cztery pary gospodarzy.

Edward Miszczak wyznał to wprost. 'Nie przepadamy za sobą'
Edward Miszczak wyznał to wprost. "Nie przepadamy za sobą"

Zobacz również

Kto prowadzi "Dzień dobry TVN"?

Program "Dzień dobry TVN" od kilku sezonów prowadzą duety takie jak:

Reklama
  • Dorota Wellman z Marcinem Prokopem
  • Ewa Drzyzga z Krzysztofem Skórzyńskim
  • Paulina Krupińska-Karpiel z Damianem Michałowskim
  • Sandra Hajduk-Popińska z Maciejem Dowborem.

Nowi prowadzący w "Dzień dobry TVN"

Okazuje się, że w poniedziałek, 9 lutego widzowie zobaczą nowych prowadzących "Dzień dobry TVN". Do śniadaniówki dołączy nowy duet. Jak ujawnił Marcin Prokop będzie to Anna Dereszowska i Robert Koszucki. Obydwoje zostaną sparowani z dotychczasowymi prowadzącymi. Sandra Hajduk-Popińska poprowadzi "Dzień dobry TVN" z Robertem Koszuckim, a Maciej Dowbor z Anną Dereszowską.

Czy nowa para dołączy na stałe do "Dzień dobry TVN"?

Nowi prowadzący nie dołączą jednak na stałe do "Dzień dobry TVN". Aktorzy pojawią się tylko w poniedziałkowym wydaniu. Ich wizyta to promocja najnowszego serialu stacji, czyli "Młode gliny". Produkcja będzie miała premierę 9 lutego o godz. 21:35 na antenie TVN.