Widzowie we wtorek, 2 grudnia, zobaczyli finałowy odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". To już 11. edycja kontrowersyjnego show TVN.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kto brał udział w show?

Tym razem w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" udział brały trzy pary. To one zdecydowały się w ciemno zawrzeć związek małżeński, nie znając drugiej osoby. Byli to:

  • Kaja i Krystian
  • Karolina i Maciej
  • Katarzyna i Maciej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czy Kaja i Krystian rozstali się?

W finałowym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" okazało się, że pierwsza para, czyli Kaja i Krystian postanowili się rozstać. Gdy kamery odwiedziły ich po miesiącu od spotkania z ekspertkami, na którym ogłosili podjętą przez siebie decyzję, okazało się, że od tamtej pory w ogóle ze sobą nie rozmawiali i nie widzieli się.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czy Karolina i Maciej nadal są razem?

Karolina i Maciej postanowili pozostać w związku. Uczestnik programu wręczył żonie bukiet 30 czerwonych róż, które symbolizowały wspólnie spędzony miesiąc. Trzydzieści czerwonych i jedną białą, symbolizującą nowy początek. Mam nadzieję, że początek naszej miłości, i - jak mawiał Paulo Coelho - miłość to nie znaczy wtedy, kiedy znajdujemy kogoś, z kim możemy być, tylko kogoś, bez kogo nie możemy żyć. Zrobię wszystko, żebyśmy byli mężem i żoną- wyjaśnił Maciej wręczając kwiaty.

Po miesiącu okazało się, że para spotyka się w weekendy. Maciej nazwał to "związkiem na odległość" oraz "przyjaźnią z nutką randkowania" a Karolina wyznała, że to "budowanie silnej przyjaźni".

"Ślub do pierwszego wejrzenia". Co z małżeństwem Kasi i Macieja?

Na pozostanie w związku zdecydowali się również Kasia i Maciej. Miesiąc po ogłoszeniu decyzji, że zostają w małżeństwie, okazało się, że powoli snują plany wspólnego zamieszkania.

Jeżeli chodzi o nasze wspólne plany na przyszłość, to będziemy razem mieszkać. Maciek powiedział, żebym to ja zdecydowała gdzie - czy tutaj, czy może zmieniłam zdanie i chciałabym się przenieść gdziekolwiek. Powiedział, że jest mu wszystko jedno, gdzie będzie mieszkał. Ja podtrzymuję moje zdanie, że nie chciałabym na razie się stąd ruszać, więc będziemy mieszkać tutaj. I żeby to życie się już toczyło, tak po prostu, jako małżeństwo - powiedziała Kasia.