"Ślub od pierwszego wejrzenia” to cieszący się dużą popularnością show TVN. Budzi wiele emocji i kontrowersji. Nieliczni uczestnicy znaleźli tam miłość. Jest wśród nich para Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, którzy wzięli ślub w programie w 2018 r. Mają już dwójkę dzieci.

Siódma rocznica ślubu

Anita i Adrian niedawno świętowali 7. rocznicę ślubu. Rodzice Jerzego i Bianki chętnie opowiadają w mediach społecznościowych o swoim życiu. Niestety tym razem nie mieli dobrych wieści.

Badania i diagnostyka trwają

Adrian Szymaniak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Jak się okazało, trafił tam niespodziewanie. Na dodatek lekarze nie wiedzą jeszcze, jaka jest przyczyna jego dolegliwości. "Tak to czasem bywa… że jakieś cholerstwo się przypałęta do człowieka i pokrzyżuje wiele planów. Badania i diagnostyka przez zespół oddziału neurologii trwają, aby ustalić, co mi dolega" - napisał pod zdjęciem, na którym widzimy go na szpitalnym łóżku. "Niepewność jest najgorsza, ale liczę na to, że obraz i przyczynę dolegliwości poznam niebawem" - podkreślił.