We wtorek, 2 grudnia, widzowie zobaczą finałowy odcinek 11. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w TVN. Trzy pary, które zdecydowały się na ślub w ciemno, podejmą teraz decyzję o tym, czy pozostaną w małżeństwie, czy też postanowią się rozstać.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kto wziął ślub w tej edycji?

W najnowszej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" bohaterami programu są:

Kasia i Maciek

Karolina i Maciek

Kaja i Krystian.

Każda para budzi w widzach ogromne emocje. Internauci prowadzą burzliwą dyskusję. Wielu z nich uważa, że żadna z par nie przetrwa i nie zdecyduje się na kontynuowanie małżeństwa.

Ta para w "ŚOPW" według internautów na pewno się rozstanie

Para, która według nich na pewno się rozstanie, jest Kaja i Krystian. Zdaniem wielu to relacja, która nie ma szans na przetrwanie. Kłótnia z ostatniego odcinka przelała szalę goryczy.

Myślę, że po finale od razu wykasował jej numer; On jej nie lubi, a ona nie widzi, że nacisk daje odwrotny efekt; On jej nienawidzi - pisali. Nieco lepiej widzowie oceniają Macieja i Kasię. Para sprawia wrażenie zgranej. Mimo, że Maciej podjął decyzję o wycofaniu się z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", nie zmieniło to wśród wielu widzów opinii na temat jego relacji z Kasią.

Czy małżeństwo Macieja i Karoliny z "ŚOPW" przetrwa?

"Fajna para, trzymam za nich kciuki", "Myślę, że dalej razem będą", "Bardzo bym im życzyła, żeby im się udało" - piszą internauci. Karolina i Maciej to para, która jest największa niewiadomą tej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie brakowało między nimi wielu ostrych wymian zdań i napięć. Czy ta relacja przetrwa? Internauci uważają, że szanse są niewielkie ze względu na Macieja, który zdaniem niektórych mocno manipuluje tą relacją.

Myślę, że powiedzą tak, ale rozejdą się później; Nie, ona go nie kocha; Zostaną, ale nie uda im się przetrwać; Nie no porażka tu jak nic; Uciekaj dziewczyno - piszą internauci. Czy przewidywania internautów się sprawdzą? O tym przekonamy się już dziś, 2 grudnia o godz. 21:35 w TVN.