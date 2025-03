Barbara Bursztynowicz odeszła z "Klanu"

Barbara Bursztynowicz przez lata wcielała się w postać Elżbiety Chojnickiej w telenoweli "Klan". Niedawno ogłosiła, że odchodzi z produkcji. Jej decyzja mocno zaskoczyła fanów aktorki oraz wielbicieli serialu.

Barbara Bursztynowicz nie kończy kariery aktorskiej

Barbara Bursztynowicz choć odeszła z produkcji, nie zamierza kończyć kariery aktorskiej. W programie "Dzień dobry TVN" wyjawiła powód swojej decyzji.

Chcę pokazać, że we mnie drzemie potencjał emocji i talentu. Nie będę tu skromna. Wydawało mi się, że on się marnuje. Jestem dla widzów i jestem im wdzięczna, ale muszę się zająć swoim rozwojem. (...) Zazdroszczę tym aktorom, którzy mogą wybierać. Ja nie wiem, co się ze mną stanie, ze mną aktorką. Ryzykuję, ale muszę - powiedziała.

Barbara Bursztynowicz parodiuje Hankę Mostowiak

Teraz Barbara Bursztynowicz pojawiła się w programie "Niepewne sytuacje" Wojciecha Fiedorczuka i Michała Kempy. W sieci pojawił się fragment nagrania, na którym widać jak odgrywa kultową scenę z serialu "M jak miłość", gdy Hanka Mostowiak "ginie w kartonach".

Internauci krytykują Barbarę Bursztynowicz

Mega - stwierdził jeden z gospodarzy programu. Internauci nie podzielali jednak jego zdania. Wielu z nich parodia Barbary Bursztynowicz nie przypadła do gustu.

Już wiadomo, dlaczego grała tylko w "Klanie"; Teraz to na pewno posypią się propozycje; Powinna wiedzieć, kiedy ze sceny zejść - pisali internauci. Niektórzy starali się jednak bronić aktorkę. Widać po komentarzach, że ludzie nie rozumieją co to jest parodia - stwierdził jeden z internautów.