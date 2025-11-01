"The Voice of Poland" powoli zmierza do finału. Nokauty to ten moment, który decyduje o tym, kto będzie rywalizował o główną wygraną, czyli tytuł zwycięzcy muzycznego show TVP2.

Uczestnik "The Voice of Poland" wrócił po 11 latach

Finaliści w sobotni wieczór walczyli o to, by dostać tę szansę. Tymczasem jeden z członków drużyny Tomsona i Barona podjął zaskakującą decyzję. Maciej Zieliński, bo o nim mowa, do "The Voice of Poland" wrócił po 11 latach. Brał udział w 5. edycji show. Mimo, że miał szansę, by przejść dalej i pojawić się w odcinkach na żywo, postanowił zrezygnować z dalszego udziału w "The Voice of Poland".

Uczestnik "The Voice of Poland" podjął zaskakującą decyzję

Siedząc na na gorącym krześle, przerwał wypowiedź trenerów i zszokował wszystkich swoją decyzją. Mogę coś powiedzieć? Słuchajcie, siedziałem bardzo długo na tym krzesełku i bardzo wam za to dziękuję, panowie. Powiem tak (…): jesteście rewelacyjny i dla każdego z was muzyka jest drogą, z którą wiążecie przyszłość. Jestem w takim wieku, że wiem, co mam mniej więcej ze sobą zrobić i myślę, że sobie bez tego poradzę. Nie chcę wam tego utrudniać, chłopaki (…) Myślę, że tak będzie łatwiej, panowie- powiedział członek drużyny Tomsona i Barona.

Wszyscy byli mocno zaskoczeni jego decyzją, Jezu, co on robi w ogóle? Cooo? - pytali trenerzy. Ale do czego zmierzasz? - pytał zaskoczony Baron.

Jurorzy zaskoczeni decyzją uczestnika "The Voice of Poland"

Maciej odpowiedział na to pytanie i stwierdził, że chce, by to Karolina usiadła na jego krześle. Do tego, żeby Karolina usiadła na moim krzesełku, żebyście nie musieli się zastanawiać. Serio! Jestem tu, gdzie chciałem być, doszedłem do tego etapu, do które chciałem dojść. Potrzebowałem tego zastrzyku adrenaliny po latach. Wystarczy - naprawdę, jest git! - stwierdził Maciej.

Czy swoją decyzją uczestnik "The Voice of Poland" pomógł koleżance z drużyny?

Mimo, że udało mu się "obronić" Karolinę Szkiładź, jurorzy, czyli Baron i Tomson wybierając finałowy skład zadecydowali, że nie przechodzi dalej.