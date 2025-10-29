"Taniec z Gwiazdami". Kolejny odcinek bez Marcina Rogacewicza

Już w niedzielę, 2 listopada, widzowie zobaczą kolejny odcinek programu "Taniec z Gwiazdami". W tanecznym show Polsatu nie brakuje emocji. Ostatnio z programem pożegnali się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.

Gdy żegnali się z show, tancerka nie szczędziła mocnych słów. Zwróciła się zarówno do hejterów, jak też pozwoliła sobie na uszczypliwą uwagę w stosunku do innych uczestników. Stwierdziła, że jej partner na parkiecie i w życiu "tańczy lepiej niż niejedna osoba tutaj".

Tria w "Tańcu z Gwiazdami". Anna Mucha miała tańczyć z Rogacewiczem i Kaczorowską

Odejście Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej nieco zmieniło plany produkcji dotyczące kolejnego odcinka. Jak donosi "Fakt" aktor miał wystąpić w kolejnym odcinku razem z Agnieszką Kaczorowską oraz Anną Muchą, która w "Tańcu z Gwiazdami" zdobyła Kryształową Kulę.

Z kim zatańczy Anna Mucha w "Tańcu z Gwiazdami"?

Na profilu programu "Taniec z Gwiazdami" w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, kto dołączy do poszczególnych par i zatańczy w jubileuszowych triach. Okazuje się, że Anna Mucha pojawi się w tanecznym show Polsatu i dołączy do pary Maurycy Popiel i Sara Janicka. Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy również Joannę Mazur i Anetę Zając.

Poznajcie jubileuszowe tria, które już w niedzielę zaprezentują się na parkiecie: Maurycy, Sara oraz Anna Mucha; Wiktoria, Kamil oraz Joanna Mazur; Basia, Michał oraz Aneta Zając. Taneczne wsparcie od zwyciężczyń poprzednich edycji będzie na wagę złota - czytamy na instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

Tria w "Tańcu z Gwiazdami". Kto z kim zatańczy?

Tria w kolejnym 8. odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" przedstawiają się następująco:

Mikołaj "Bagi" Bagiński, Magdalena Tarnowska oraz Rafał Mroczek

Katarzyna Zillmann, Janja Lesar oraz Anita Sokołowska

Tomasz Karolak, Izabela Skierska oraz Robert Wabich

Maurycy Popiel, Sara Janicka i Anna Mucha

Wiktoria Gorodecka, Kamil Kuroczko i Joanna Mazur

Barbara Bursztynowicz, Michał Kassin i Aneta Zając.

Kolejny 8. odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" wyemitowany zostanie w niedzielę, 2 listopada o godz. 19:55.