Widzowie znowu krytykują Marcina Rogacewicza. "Czuję zażenowanie"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 120 minut temu
Widzowie znowu krytykują Marcina Rogacewicza. Co tym razem nie przypadło im do gustu?
Widzowie znowu krytykują Marcina Rogacewicza. Co tym razem nie przypadło im do gustu? / AKPA / AKPA
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska w ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" za swój występ otrzymali najwyższą liczbę punktów. Na parkiecie nie zabrakło emocji i popisu tanecznych umiejętności tej pary. Nie wszystko jedna przypadło do gustu internautom i widzom. "Czuję zażenowanie" - napisał jeden z nich. Co się nie podobało?
