Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska w ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" za swój występ otrzymali najwyższą liczbę punktów. Na parkiecie nie zabrakło emocji i popisu tanecznych umiejętności tej pary. Nie wszystko jedna przypadło do gustu internautom i widzom. "Czuję zażenowanie" - napisał jeden z nich. Co się nie podobało?