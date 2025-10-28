Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli w 7. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami". Tancerka już podczas pożegnania z show dała wyraz swojemu niezadowoleniu.

Reklama

Zacznę od tego, bo to chyba ja więcej mówię, że bardzo ci dziękuje za twoją odwagę. Za naszą odwagę, że zdecydowaliśmy się to zrobić, pomimo tego, że weszliśmy tutaj prywatnie, co było cholernie trudne, daliśmy radę, przetrwaliśmy. Bardzo Ci gratuluje całego postępu, który zrobiłeś, był ogromny. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Cieszę się, że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego bardzo doświadczyliśmy i bardzo bolał - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska obraziła się na Polsat?

Kiedy inni uczestnicy próbowali ją pocieszyć po przegranej zignorowała ich gesty. Po zejściu z anteny ani ona, ani Marcin Rogacewicz nie zostali na parkiecie, by udzielić wywiadu jako przegrana para. Polsat poinformował o tym w swoich mediach społecznościowych. Teraz "Super Express" podaje, że Agnieszka Kaczorowska odwołała swój udział w kolejnym programie Polsatu.

Agnieszka Kaczorowska odwołała udział w kolejnym show Polsatu?

Reklama

Mowa o ostatnim w tym sezonie odcinku "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie". Od pewnego czasu na antenie Polsatu pojawiały się zapowiedzi udziału tancerki właśnie w tym programie.

Najgorętsze teraz nazwisko show-biznesu - Agnieszka Kaczorowska! - brzmiały słowa reklamy. Pojawił się również dialog między Agnieszką i Rogacewiczem, wygłaszany z pędzlami w dłoniach: To będzie nasze miejsce, w którym się schowamy czasem przed światem... - powiedziała Aga. Tu będzie cicho i spokojnie... - dodał Rogacewicz.

"Super Express" dotarł do informacji, z których wynika, że Agnieszka Kaczorowska nie pojawi się na nagraniu tego programu. Marcin Rogacewicz również. Ich udział w programie był zaplanowany od wielu tygodni, cały odcinek został napisany i przygotowany pod ich udział. W telewizji poszły już reklamy zapowiadające Kaczorowską i Rogacewicza w środowym programie. Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne zachowanie z ich strony- mówi informator "Super Expressu". Czy Agnieszka Kaczorowska zmieni jeszcze zdanie? Czas pokaże...