Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest już stałym elementem ramówki Polsatu. Format ten cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Kolejna edycja tego show, w którym artyści wcielają się w znanych piosenkarzy i piosenkarki wystartowała we wrześniu.

Nowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto bierze udział?

Nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" trwa w najlepsze. Możemy zobaczyć w niej kolejną ekipę znanych twarzy. Wśród nich są:

Julia Żugaj

Edyta Herbuś

Krystian Ochman

Modest Ruciński

Andrzej Nejman

Kamil Studnicki

Marta Bijan

Natalia Muinaga.

Wielu z nich zachwyca jury swoimi występami i zdolnościami. Tak było w przypadku Natalii Muiangii, która już w pierwszym odcinku podbiła ich serca.

Nowe zasady w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nagroda nie tylko dla zwycięzcy odcinka

W tej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nastąpiły pewne zmiany. Kilka tygodni temu Polsat ogłosił, że nagrodę będzie otrzymywała także ta osoba, która zajęła drugie miejsce w danym odcinku. Zwycięzca nadal otrzymuje czek w wysokości 10 tys. złotych i przekazuje go na wybrany cel charytatywny. Z kolei ten uczestnik, który zajmuje drugie miejsce dostaje czek na 5 tys. złotych.

Tydzień temu ogłoszono jeszcze jedną zmianę. Chodzi o jury. Od kilku sezonów uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oceniają:

Justyna Steczkowska

Małgorzata Walewska

Piotr Gąsowski

Stefano Terrazzino.

Tymczasem tydzień temu do jury dołączyła Natalia Kukulska. Z przyjemnością ogłaszamy, że w siódmym odcinku "TTBZ" za stołem jurorskim będziemy gościć piosenkarkę i autorkę tekstów Natalię Kukulską! Jak myślicie, okaże się surową czy wyrozumiałą jurorką? - poinformowała produkcja.

Teraz ogłoszono kolejną zmianę. Tym razem w fotelu jury zasiądzie Majka Jeżowska. Kolejna niespodzianka! W najbliższym odcinku za stołem jurorskim programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będziemy mieli przyjemność gościć piosenkarkę i kompozytorkę, najpiękniejszą w klasie Majkę Jeżowską - pisze produkcja na Instagramie.