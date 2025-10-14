Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Polsat emituje tej jesieni kolejną edycję tego show, w którym celebryci wcielają się w znanych piosenkarzy i piosenkarki.
Nowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto bierze udział?
Nowa edycja trwa a w niej możemy zobaczyć kolejną ekipę znanych twarzy. Wśród nich są:
- Julia Żugaj
- Edyta Herbuś
- Krystian Ochman
- Modest Ruciński
- Andrzej Nejman
- Kamil Studnicki
- Marta Bijan
- Natalia Muinaga.
Ta ostatnia już w pierwszym odcinku zaprezentowała tak swoje aktorskie i wokalne umiejętności, że zachwyciła jurorów i uczestników.
Zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Czek nie tylko dla zwycięzcy
Jakiś czas temu Polsat ogłosił pewne zmiany w programie. Jeszcze do niedawna nagrodę w wysokości 10 tys. złotych otrzymywał tylko ten, kto wygrał dany odcinek. Teraz czek na 5 tys. złotych dostaje również osoba, która zajmie drugie miejsce. Teraz ogłoszono, że w jury pojawi się nowa osoba. Od kilku sezonów uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oceniali:
- Justyna Steczkowska
- Małgorzata Walewska
- Piotr Gąsowski
- Stefano Terrazzino.
Nowa jurorka w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jeden raz czy na stałe?
Do tego grona ma dołączyć teraz Natalia Kukulska. Będzie oceniać uczestników, ale tylko przez jeden wieczór. Niespodzianka. Z przyjemnością ogłaszamy, że w siódmym odcinku "TTBZ" za stołem jurorskim będziemy gościć piosenkarkę i autorkę tekstów Natalię Kukulską! Jak myślicie, okaże się surową czy wyrozumiałą jurorką? - informuje produkcja.
