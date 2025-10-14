Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Polsat emituje tej jesieni kolejną edycję tego show, w którym celebryci wcielają się w znanych piosenkarzy i piosenkarki.

Nowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto bierze udział?

Nowa edycja trwa a w niej możemy zobaczyć kolejną ekipę znanych twarzy. Wśród nich są:

Julia Żugaj

Edyta Herbuś

Krystian Ochman

Modest Ruciński

Andrzej Nejman

Kamil Studnicki

Marta Bijan

Natalia Muinaga.

Ta ostatnia już w pierwszym odcinku zaprezentowała tak swoje aktorskie i wokalne umiejętności, że zachwyciła jurorów i uczestników.

Zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Czek nie tylko dla zwycięzcy

Jakiś czas temu Polsat ogłosił pewne zmiany w programie. Jeszcze do niedawna nagrodę w wysokości 10 tys. złotych otrzymywał tylko ten, kto wygrał dany odcinek. Teraz czek na 5 tys. złotych dostaje również osoba, która zajmie drugie miejsce. Teraz ogłoszono, że w jury pojawi się nowa osoba. Od kilku sezonów uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oceniali:

Justyna Steczkowska

Małgorzata Walewska

Piotr Gąsowski

Stefano Terrazzino.

Nowa jurorka w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jeden raz czy na stałe?

Do tego grona ma dołączyć teraz Natalia Kukulska. Będzie oceniać uczestników, ale tylko przez jeden wieczór. Niespodzianka. Z przyjemnością ogłaszamy, że w siódmym odcinku "TTBZ" za stołem jurorskim będziemy gościć piosenkarkę i autorkę tekstów Natalię Kukulską! Jak myślicie, okaże się surową czy wyrozumiałą jurorką? - informuje produkcja.