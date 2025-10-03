"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program, który od kilku lat cieszy się uznaniem widzów a co za tym idzie wysoką oglądalnością. Teraz w show Polsatu nastąpi historyczna i ważna zmiana. Po raz pierwszy dojdzie do niej w najbliższym odcinku programu.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto wygrywa, gdy jest remis?

O co dokładnie chodzi? W najnowszym odcinku, który wyemitowany zostanie dziś w piątek 3 października doszło do remisu. Do tej pory, przy takiej samej liczbie zebranych punktów, przyznanych najpierw przez jury, a potem przez uczestników, o zwycięstwie decydowała ilość punktów przyznana przez jurorów.

W tym przypadku, gdy te też były jednakowe, ostatecznego wyboru w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" musiała dokonać przewodnicząca jury, Małgorzata Walewska.

Zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Dotyczą 2. miejsca

Producenci zdecydowali się na nową formułę nagradzania. Dotyczy ona uczestnika, który zajmie 2. miejsce.

Od piątego odcinka programu nie tylko zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę odcinka w wysokości 10 tys. złotych, ale też uczestnik lub uczestniczka, który zajmie miejsce drugie, otrzyma 5 tys. zł. Oczywiście wygrane przekazujemy na cele charytatywne - ogłoszono na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Do tej pory tylko zwycięzca odcinka otrzymywał czek i przekazywał go na wybrany cel dobroczynny. Osoba, która zajmie drugie miejsce będzie miała do dyspozycji 5 tys. złotych. Podobnie jak zwycięzca przekaże go na rzecz potrzebujących. Zmiana ta ma m.in. wzmocnić charytatywny wymiar show.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto bierze udział w najnowszej edycji?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emitowana jest od 2014 roku. Jurorami w show są Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska i Stefano Terazzino. W najnowszej 22. edycji show Polsatu udział biorą:

Julia Żugaj

Edyta Herbuś

Andrzej Nejman

Natalia Muianga

Marta Bijan

Kamil Studnicki

Modest Ruciński

Krystian Ochman

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kiedy emisja?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emitowany jest na antenie Polsatu już po raz 22. Emisja programu odbywa się w każdy piątek o godz. 19.55 w Polsacie.