W 6. odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” pary odtwarzały najsłynniejsze choreografie z całego dwudziestolecia programu. Z programem pożegnała się para numer 5 - Aleksander Sikora i Daria Syta. Jurorom najbardziej spodobały się tańce par numer 4 Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczko oraz numer 7 - Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej.

Tango Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina

Ogromne emocje wzbudził występ Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina, którzy zatańczyli tango. Tę choreografię zaprezentowali kiedyś w "Tańcu z gwiazdami" Edyta Górniak i Jan Kliment. Jurorom występ Bursztynowicz i Kassina raczej się podobał. Para dostała 28 punktów i przeszła do kolejnego odcinka.

Niespodziewana akcja Edyty Górniak

Gdy Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin skończyli tańczyć, na parkiet wpadła Edyta Górniak. Wzięła w ramiona Barbarę Bursztynowicz i mocno ją przytuliła. "To jest dokładnie ta choreografia! Najciekawsze jest to, że jak zaczęliście tańczyć, to dokładnie pamiętałam te kroki. Nie odtworzyłabym ich teraz oczywiście. Jak pani to zrobiła? Boże jedyny, jest pani niesamowita" - zachwycał się piosenkarka. "Jest pani taka piękna z bliska" - powiedziała i dodała: "Ja się tak delektowałam. Nie wiedziałam, że to będzie tak emocjonalny wieczór dla mnie". Zaśpiewała też: "Basia do finału".

Co na to internauci?

Internauci nie kryli zaskoczenia emocjonalnym występem Edyty Górniak. Niektórzy twierdzili, że diwa przesadziła. Nie tylko Edyta Górniak była zachwycona występem Barbary Bursztynowicz. Podobał się natomiast występ Barbary Bursztynowicz. "Pięknie! Płaczę razem z Edytą. Basia do finału!", "Wspaniale! Ile emocji! Trzymam za was kciuki!", "W wieku takim, jak Basia - chciałabym móc tak zatańczyć!", "Podziwiam panią Basię za odwagę, samozaparcie, ambicję. Basia jest wzorem" - napisali na Instagramie pod postem z występem Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina.