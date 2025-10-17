"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Pierwszy odcinek nadano we wrześniu 1999 r. w TVN. Po latach program przeniósł się do Polsatu. Nadal prowadzi go lubiany przez widzów Hubert Urbański. W "Milionerach" zrezygnowanie już np. z eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" - zastąpiono je castingiem. Jest też nowa scenografia w studio.

Nowe koło ratunkowe

Teraz pojawiły się nowe informacje, dotyczące show. Będzie nowe koło ratunkowe. W Polsce jeszcze tego nie było. Jak podaje portal Wirtualne Media, zmiana zostanie wprowadzona w odcinkach emitowanych od 28 października. Gracz będzie mógł poprosić o pomoc Huberta Urbańskiego. To nowość w Polsce, ale działa już w co najmniej 10 krajach, które nadają swoje wersje "Milionerów".

Będzie łatwiej?

Gracze będą więc mieli wybór między czterema, a nie trzema jak do tej pory, kołami ratunkowymi. Zasada jest jednak taka, że będą mogli wykorzystać maksymalnie 3 koła ratunkowe. Oprócz "pytania do prowadzącego" dostępne są także dobrze znane już koła - "pytanie do publiczności", "pół na pół" i "pytanie do przyjaciela" (jednego z trzech).

Kiedy Polsat pokazuje "Milionerów"?

Program "Milionerzy" emitowany jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55 w telewizji Polsat oraz w Polsat Box Go. Nowe koło ratunkowe będzie dostępne dla uczestników od 28 października.