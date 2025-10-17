Mateusz Pawłowski grał w serialu "Rodzinka.pl". Teraz wraz z całą resztą ekipy powrócił na plan i wciela się w postać Kacpra, który jest nieco wyobcowanym fanem nowych technologii.

Ten wywiad Mateusza Pawłowskiego wzbudził kontrowersje

Aktor pojawił się w ubiegłą niedzielę w programie "Niepewne sytuacje". W rozmowie z nim prowadzący krążyli wokół traktowania aktora jak małego Kacperka.

Mateusz Pawłowski w pewnym momencie nie wytrzymał i wykrzyczał słowa: "Nie jestem k***a dzieckiem! Mam 21 lat, chodzę na studia, pracuje". To właśnie ta rozmowa a właściwie ten jej fragment wywołała w sieci burzę. Niektórzy widzowie krytykowali prowadzących, inni stwierdzili, że ma satyryczny charakter.

Osobliwy komentarz Mateusza Pawłowskiego po wywiadzie

Teraz Mateusz Pawłowski zabrał głos w tej sprawie i zamieścił dosyć osobliwy wpis w sieci. Niby się ukulturowił, zmądrzał, uszykowany, poważny, dostojny nawet, może i wyprasowany. A w środku dalej ten sam, pokręcony - napisał.

Mateusz Pawłowski zapozował do zdjęcia w czarnej, eleganckiej koszuli. Zamieszczone przez niego zdjęcie skomentował Maciej Musiał, który wciela się w serialu w brata Kacperka, czyli Tomka. "Ale gościu" - napisał aktor.