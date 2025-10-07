"Królowe przetrwania" to reality show, który emituje stacja TVN7. Najnowsza edycja tego programu powróci na antenę na początku przyszłego roku. Prowadzącym ten format był Izu Ugonoh, ale zastąpi go Małgorzata Rozenek-Majdan.

"Królowe przetrwania". Kto w nowej edycji show TVN?

Kogo tym razem zobaczymy w show "Królowe przetrwania"? Wiadomo, że wśród uczestniczek będą m.in.

Nicole Pniewska

Ilona Felicjańska

Maja Rutkowski

Dominika Serowska.

Teraz okazało się, że do tego grona dołączy jeszcze jedna celebrytka. Jest nią gwiazda TVP z czasów Jacka Kurskiego. O kim mowa? O Karolinie Pajączkowskiej. Informacja o tym, że ona również pojawi się w show pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej TVN7.

Była gwiazda TVP w TVN. Kim jest Karolina Pajączkowska?

Karolina Pajączkowska przez ostatnie lata pracowała w TVP a dokładnie w TVP Info. Karierę zaczynała jako modelka. W 2011 roku zdobyła tytuły Miss Studentek i Miss Foto. Brała także udział w "Top Model".

Zanim zaczęła pracę w TVP współpracowała z TVN24 BiS. Gdy pracowała w TVP Info Karolina Pajączkowska relacjonowała m.in. wojnę w Ukrainie. Współpracę z TVP zakończyła wiosną 2023 roku., w wyniku zmian w kierownictwie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, dziennikarka zakończyła współpracę z publicznym nadawcą.

Teraz Karolina Pajączkowska współpracuje z "Super Expressem" w cyklu "Pajączkowska do wojska". Prywatnie to mama 9-letniego syna Nataniela.