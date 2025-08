We wrześniu zobaczymy 17. edycją "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie po raz pierwszy w historii polskich edycji pojawi się kobiecy duet. Wystąpią w nim Katarzyna Zillmann, medalistka olimpijska, oraz Janja Lesar - jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek show. Co na to ukochana polskiej medalistki olimpijskiej?