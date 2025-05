Maciej Pela od kilku miesięcy chętnie udziela wywiadów i opowiada o swojej sytuacji po rozstaniu z żoną, Agnieszką Kaczorowską. Para ma dwie małe córeczki. Tancerka i jednocześnie gwiazda "Klanu" intensywnie pracuje. Wiele wskazuje także, że jej nowym partnerem został aktor, Marcin Rogacewicz, choć żadne z nich nie potwierdziło tej relacji.

"Mam teczkę dowodów"

W nowym wywiadzie dla Świata Gwiazd Maciej Pela zapytany, jak myśli, dlaczego doszło do jego rozstania z żoną, odparł: To jest pytanie nie do mnie, czy to był inny mężczyzna czy nie. Ja mam teczkę dowodów, faktów i jeżeli będzie trzeba, to zostanie oczywiście użyta, natomiast to jest moja odpowiedź, którą znalazłem sam.

Maciej Pela przyznał wprost, że nie udało mu się do końca uporać z tą sytuacją. Trudności z opanowaniem emocji i wyraźne pogorszenie kondycji psychicznej określił jako "swego rodzaju porażkę". Jakie relacje ma teraz z Agnieszką Kaczorowską?

Minimalizowanie kontaktów

Temat naszych kontaktów jest w ogóle nieistotny na chwilę obecną. To nie jest łatwe, dlatego ja staram się minimalizować. Oczywiście jest to istotne w celach prywatnych, bo mamy razem dwie najwspanialsze, najcudowniejsze istoty i trzeba się dogadywać - wyjaśnił Maciej Pela w wywiadzie dla Świata Gwiazd.