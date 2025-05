Maria Jeleniewska to jedna z popularniejszych polskich influencerek. Ogromną rozpoznawalność zdobyła dzięki swojej działalności na platformie TikTok. Teraz zdobyła olbrzymią popularność dzięki zwycięstwie w 16. edycji "Tańca z gwiazdami".

"Wygrał TikTok"?

Nie wszystkim internautom ten werdykt przypadł jednak do gustu. Wielu jest przekonanych, że Kryształowa kula oraz nagroda pieniężna powinny trafić w ręce Filipa Gurłacza, który tańczył razem z Agnieszką Kaczorowską. Tancerka po wielkim finale udostępniła wpis jednego z internautów, który stwierdził, że "wygrał TikTok". Potem Agnieszka Kaczorowska ten wpis usunęła.

Agnieszki Kaczorowskiej w mediach społecznościowych nie przeszła bez echa. Na usunięte już relacje, które udostępniła, zdecydowała się odpowiedzieć Maria Jeleniewska. Tiktokerka opublikowała nowe InstaStory i zwróciła się bezpośrednio do koleżanki.

Reakcja Marii Jeleniewskiej

"Dziękuję Filipowi i Agnieszce za piękny finał i taniec na najwyższym poziomie - Wasza droga przez cały program była pełna pracy, pasji i emocji, które dało się poczuć w każdym kroku. Gratuluję Wam z całego serca i ogromnie doceniam wszystko, co wnieśliście do tej edycji" - rozpoczęła Maria Jeleniewska.

"Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych"

Następnie nawiązała do wspomnianych relacji "podanych dalej" przez Kaczorowską, pisząc między innymi o smutku i hejcie. "Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama chyba wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś podważa twoją wartość i ciężką pracę - zwłaszcza, gdy nie zna całej drogi, jaką przeszłaś. Włożyłam w ten program serce, ciało, każdą wolną chwilę. A to, że pochodzę z internetu, nie powinno odbierać mi prawa do marzeń. Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych - niech taniec dalej łączy, a nie dzieli. Hejt nie jest opinią, a udostępnianie go nie jest naturalne" - podsumowała Maria Jeleniewska.