Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, są parą influencerów, którzy propagują fitness. Mają dużą grupę wiernych fanów. W sieci obserwuje ich ponad 1,7 mln fanów! W sierpniu 2024 r. poinformowali obserwatorów, że po 11 latach związku zamierzają wziąć ślub i dają sobie na to miesiąc. 10 września złożyli przysięgę małżeńską.

Poruszające wpisy Pameli Stefanowicz

Po paru miesiącach od ślubu na instagramowym profilu trenerki pojawiły się niepokojące wpisy. Na jednym ze zdjęć widać Pamelę spacerującą samotnie pośród malowniczych krajobrazów, a opis brzmiał: "Zachody słońca w pojedynkę to już nie to samo".

W kolejnym poście influencerka udostępniła selfie z wyraźnie zasmuconą miną, opatrzone podpisem: "Żałuję, że ci nie uwierzyłam i cię zawiodłam". Nieco później Pamela Stefanowicz zwróciła się do swojego męża. "Czy to coś dla ciebie znaczy?" - napisała, oznaczając na fotografii ze ślubu obrączkę. "Myślałam, że chronię nas, mówiąc to, co myślałam. Nie myślałam, że aż tak cię to zaboli, żeby od razu iść do sądu" - napisała w kolejnej relacji.

Odpowiedź Mateusza Janusza

"Wow, mam wrażenie, że to poszło trochę za daleko. Pamela, nie ciągnij tego publicznie. To naprawdę powinno zostać między nami. Nie wiem, czemu angażujesz naszych fanów w nasze życie prywatne. Jeśli naprawdę chcesz to robić, to powiem ci jedno: czasami wystarczy powiedzieć "przepraszam", "cofam" zanim sprawisz drugiej osobie przykrość" - napisał.

"Prosimy o odrobinę cierpliwości"

W rozmowie z JastrząbPost influencerzy podkreślili, że "to, co się dzieje, ma głębszy sens". "Dziękujemy za wiadomość i czujność - zauważyliśmy, że nasze ostatnie publikacje wzbudziły sporo emocji i różnych interpretacji. To zrozumiałe. Na ten moment nie chcemy niczego komentować. Wiemy jednak jedno: nie wszystko jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. To, co dzieje się teraz, ma głębszy sens - i już wkrótce wszystko stanie się jasne. Prosimy o odrobinę cierpliwości" - powiedział Mateusz Janusz.