Jesienią 2024 r. wszystkich zelektryzowała informacja, że uchodzące do tej pory za idealne małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli dobiega końca. Wkrótce potem zaczęły się pojawiać komentarze dawnych zakochanych, dotyczące ich związku. Nie mówili o sobie w superlatywach. Wiele gorzkich słów padło z ust Agnieszki Kaczorowskiej na temat Macieja Peli w programie "Królowa przetrwania".

Perypetie Agnieszki Kaczorowskiej

Potem pojawiły się medialne doniesienia, że Agnieszka Kaczorowska spotyka się z aktorem Marcinem Rogacewiczem, który teraz gra jedną z głównych ról w serialu "Komisarz Alex". Pikanterii sprawie dodał fakt, że aktor ma żonę i czworo dzieci. Wkrótce okazało się, że w toku jest jego sprawa rozwodowa. Mało tego. Agnieszka Kaczorowska tańczyła z Filipem Gurłaczem w "Tańcu z gwiazdami" i wiele osób podejrzewało ich o romans, choć aktor znany z "Pierwszej miłości" konsekwentnie powtarzał, że kocha swoja żonę.

Kaczorowska i Rogacewicz - czułości "na mieście"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz kilkakrotnie byli przyłapani przez paparazzi podczas spacerów. Nie komentowali nigdy jednak opublikowanych w mediach zdjęć. Teraz pojawiła się kolejna porcja ich zdjęć. Te fotografie wiele mówią.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali sfotografowani w trakcie załatwiania spraw na mieście. Tego dnia odwiedzili m.in. sklep budowlany oraz krawcową. Nie zabrakło kawy. Było też wiele czułości. W pewnym momencie Agnieszka i Marcin obdarzyli się nawet soczystym buziakiem.

Co mówił Maciej Pela o Marcinie Rogacewiczu?

Gdy w mediach po raz pierwszy pojawiły się zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza zapytano Macieja Pelę, co o tym sądzi. Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. "Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi" - powiedział tancerz w rozmowie z Pudelkiem.