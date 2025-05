Iwona Węgrowska popularność zdobyła dwadzieścia lat temu dzięki udziałowi w programie "Bar". Jej debiutancki album ukazał się w 2008 roku, a utwór "Pokonaj siebie", nagrany z zespołem Feel, zdobył dużą popularność wśród słuchaczy. Wylansowała też m.in. przebój "4 lata". Mimo sukcesów na scenie muzycznej, media interesowały się głównie prywatnymi perypetiami Iwony Węgrowskiej.

Wielkie wydarzenie

Liliana, córka Iwony Węgrowskiej i przedsiębiorcy Macieja Marcjanika, w tym roku przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Wydarzenie było dla całej rodziny wielkim świętem, a piosenkarka zadbała o każdy detal, aby spełnić marzenia swojej 9-letniej córki. Jak zdradziła artystka w rozmowie z "Super Expressem", przygotowania do komunii trwały miesiącami. Mała Lilia marzyła o hucznej uroczystości i mama zrobiła wszystko, by jej życzenia się spełniły.

Kilka komunijnych kreacji

Na liście gości było ponad 50 osób - oprócz rodziny także przyjaciele i znajomi. Sama Lilia miała aż dwie sukienki na dzień uroczystości i trzy dodatkowe kreacje na zmianę. Do tego trzy ozdobne wianki, fryzura przygotowana przez profesjonalnego stylistę i... delikatny dziecięcy makijaż. W kościele dziewczynka wystąpiła w skromnej albie, jednak już po mszy przebrała się w elegancką suknię z koronkowymi rękawkami, która zachwyciła wszystkich gości.

Kosztowne przyjęcie

Przyjęcie komunijne córki Iwony Węgrowskiej odbyło się w stylowej restauracji z dużym ogrodem. Na dzieci czekał dmuchany zamek i liczne atrakcje, a dorośli mogli delektować się wykwintnym menu. Punktem kulminacyjnym było podanie dwóch tortów. Impreza, jak powiedziała "Super Expressowi" Iwona Węgrowska kosztowała ok. 40 tysięcy złotych.