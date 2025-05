Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka w miniony weekend świętowali Pierwszą Komunię Świętą swojej córki. Antonina ma 9 lat i jest jednym z dwójki dzieci. Para ma również syna Jędrzeja.

Pierwsza Komunia Święta u Karpielów. Paulina Krupińska pokazała zdjęcia

Pierwsza Komunia Święta Antoniny miała wyjątkową oprawę. Nie zabrakło góralskich akcentów. Strój komunijny córki Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki nawiązywał do regionalnej tradycji. Dziewczynka miała na sobie białą sukienkę a na nią założoną kamizelkę z delikatnymi, góralskimi akcentami.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka również postawili na regionalne stroje. Prezenterka "Dzień dobry TVN" miała na sobie białą sukienkę i góralską chustę w kremowym kolorze. Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcia z uroczystości i dodała do nich jedno krótkie zdanie: "Pierwsza Komunia Święta Tosi. To był piękny dzień".

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka wierni tradycji. Internauci zachwyceni

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są wierni góralskiej tradycji. Ich ślub, który odbył się w 2018 roku również odbył się w stolicy Tatr, czyli Zakopanem. Pod postem relacjonującym Pierwszą Komunię Świętą Antoniny pojawiły się komentarze. Wielu internautów było zachwyconych tym, jak wyglądała uroczystość.

Pięknie Państwo wyglądają, a ta haftowana góralska sukienka Antoniny cudowna; Cudnie wyglądacie, gorset Tosi przepiękny; Piękne święto w życiu rodziny. Urocze zdjęcia. Wyglądacie wszyscy cudownie; Pięknie - to piękna tradycja/ kultura Podhala - niech żyje w Was i nas do końca świata, dla córci - wiele Boskich Łask - pisali.