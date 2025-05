Marta Wierzbicka w show-biznesie obecna jest od lat. Zagrała się w wielu popularnych produkcjach. Największą rozpoznawalność zyskała za sprawą roli Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej". Aktorka została również gwiazdą nowego serialu TVN-u "Szpital św. Anny". Wierzbicka na swoim koncie ma także sesję dla "Playboya", która przed laty wywołała sporo emocji.

Tak wyglądał ślub Marty Wierzbickiej

Marta Wierzbicka nie opowiada zbyt wiele o swojej prywatności. Na jej profilach w mediach społecznościowych nie znajdziemy romantycznych zdjęć z ukochanym, czy rodziną. Nic więc dziwnego, że także ślub trzymała w tajemnicy. Jednak jej przyjaciele nie mogli wytrzymać i zamieścili w sieci relacje z ceremonii. Dzięki temu wyszło na jaw, że Marta Wierzbicka stanęła na ślubnym kobiercu!

Reklama

Marta Wierzbicka postawiła na prostą, białą suknię na cienkich ramiączkach. Małżonek 34-latki miał na sobie beżowe spodnie zestawione z oliwkową marynarką. Sala, gdzie bawiła się młoda para razem z gośćmi, znajduje się na warszawskim Mokotowie. W ten wyjątkowy dzień została ozdobiona ich zdjęciami. Aktorka mogła liczyć na towarzystwo m.in. Lary Gessler. Panie zapozowały razem przy gigantycznym torcie.

Kim jest mąż Marty Wierzbickiej?

Niestety, o ukochanym Marty Wierzbickiej nie wiadomo zbyt wiele. Na pewno poznali się w pracy. "Mieliśmy spotkanie w sprawie pewnego projektu. 14 lutego. Po czym wyszłam z tego spotkania i pomyślałam sobie: co za palant. I nadal tak myślę. Nie no, nie. Już nie tak bardzo, czasami tylko" - cytował gwiazdę Kozaczek. Wiadomo też, że jest domatorem. "My jesteśmy raczej typami domatorów i lubimy spędzać czas w domu, więc jeżeli ja już muszę iść na taki event, albo chcę iść na taki event, to zwykle robię to sama. Albo idę z moim menadżerem, albo z koleżanką. I ja to szanuje. Szanuję jego decyzję, że nie ma nas w tych mediach, bo szanuję naszą prywatność" - wyznała w rozmowie z JastrząbPost.