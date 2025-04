Joanna Racewicz z mężem Pawłem Janeczkiem, który zginął w katastrofie smoleńskiej, miała jednego syna. Igor 23 kwietnia skończył 17 lat. Z tej okazji dziennikarka postanowiła opublikować na Instagramie wpis, w którym składa mu życzenia urodzinowe. Jej słowa poruszają.

Na instagramowym profilu prezenterki 23 kwietnia pojawił się wpis, w którym składa życzenia synowi. Dodała przy okazji dwa zdjęcie z pociechą - obecne i takie sprzed lat, na którym Igor jest jeszcze mały. Gwiazda rzadko decyduje się na publikowanie fotografii z synem.

"Za rok będziesz dorosły"

"Został tylko rok i będziesz dorosły. Matura. Test na dojrzałość. Droga do nowego życia. Autostrada w świat. Rzeczy, które latami pakowałam Ci do walizki. Te, które będziesz musiał zebrać jeszcze sam. Milion moich niepewności" - zaczęła post Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz wspomina męża

W kolejnych zdaniach wspomniała o zmarłym mężu. "Gdyby można było cofnąć czas i znów mieć cię w ramionach w naszym dawnym odległym życiu, powtórzyłabym ci to, co tego dnia, gdy tata naciskał migawkę aparatu - że zawsze będziemy cię kochać. Ponad wszystko. Dlatego że i mimo to. Bez granic i limitów. Bez warunków. Na zawsze. Oboje. W osobnych i niepojęcie wspólnych wymiarach" - podkreśliła. "Nie ma większego uczucia ponad miłość do małego - dużego człowieka, który mieszkał kiedyś pod sercem. Kocham" - podsumowała gwiazda.