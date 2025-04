Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa oficjalnie potwierdzili swój związek pod koniec 2020 roku. Wszystkie oczy były na nich zwrócone. Ich wspólne zdjęcia często pojawiały się w mediach społecznościowych.

Rozstania i powroty Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego

Pierwsze plotki o rozstaniu gwiazdorskiej pary pojawiły się w 2022 r. Para je potwierdziła, zapewniając jednocześnie, że nadal łączy ich "międzygalaktyczna więź". Po krótkiej przerwie postanowili dać sobie drugą szansę. Ostatecznie, w 2023 roku, Julia Wieniawa potwierdziła, że ich relacja to już przeszłość. Nikodem Rozbicki wyjechał do USA.

Nikodem Rozbicki o Julii Wieniawie

Ostatnio Nikodem Rozbicki gościł u Kuby Wojewódzkiego. Choć aktor stara się nie rozprawiać w mediach o życiu prywatnym, w programie TVN musiał się z tego typu pytaniami zmierzyć. Prowadzący nie omieszkał się wspomnieć o Julii Wieniawie.

Julka Wieniawa mi powiedziała: "Gdyby nie był taki uparty, byłby miłością mojego życia". Czemuś taki uparty? - zapytał Wojewódzki. Dobrze, że doprecyzowałeś, o którą Julię chodzi, bo Julii też jest wiele - rozpoczął przewrotnie Nikodem Rozbicki. Natomiast, co do upartości, to ja bywam uparty - w słusznej sprawie nawet bardzo i może nawet czasem za bardzo. Ja po prostu staram się nie bawić uczuciami, już z tego wyrosłem - mówił Nikodem Rozbicki.