Zawodowo Julia Wieniawa nie zwalnia tempa. Gra w filmach, niedawno miał premierę obraz pt. "Dalej jazda", w którym wystąpiła. Na początku marca ruszył kolejny sezon show "Mam talent", gdzie Julia Wieniawa zasiada w jury. Czy aktorka znajduje czas na sprawy prywatne? Jak wygląda jej życie miłosne?

Życie miłosne Julii Wieniawy

Julia Wieniawa czasem dzieli się tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym z internautami w mediach społecznościowych. Jest jednak dość lakoniczna. Julia Wieniawa była w związku z Antonim Królikowskim w latach 2017-2018. Później jej partnerem był Aleksander Baron. Cztery lata spędziła razem z Nikodemem Rozbickim. Obecnie jest singielką. O swoim życiu prywatnym opowiedziała w niedawnym wywiadzie.

Julia Wieniawa wierzy w prawdziwą miłość

Julia Wieniawa w rozmowie z portalem shownews.pl wspomniała o swoich relacjach miłosnych. Jak się okazuje, nie jest z nich zadowolona. Nadal nie jestem usatysfakcjonowana z tego, jak wygląda moje życie prywatne, ale liczę, że to się to zmieni. Wierzę w prawdziwą miłość: ona może zdarzyć się parę razy i może mieć różne oblicza, może wyglądać inaczej za każdym razem - wyznała.

Dodała, że wraz z wiekiem coraz bardziej się zawodzi. Stara się jednak nie tracić nadziei. Nie ukrywam, że im starsza jestem, tym ciężej wierzyć mi w taką naiwną miłość, pierwszą. Za każdym razem coraz bardziej się analizuje, kalkuluje, co jest smutne. Staram się tego nie robić, ale chyba dorosłość tak wygląda - podsumowała.

Miłość w "Mam talent"

W ostatnim odcinku "Mam talent" wystąpił duet akrobatyczny Zenith Duo, który tworzą Sara i Kamil. Jurorzy byli zachwyceni. To para, która razem pracuje i dzieli też życie prywatne. Poznaliśmy się dzięki programowi "Mam talent!" dwa lata temu. Historia jest taka, że ja już w "Mam talent!" byłam dwa lata temu z moją przyjaciółką. Kiedy przygotowywałyśmy się do półfinałowego występu, potrzebowałyśmy kogoś, kto by nam pomógł. No i Kamil zgłosił się na ochotnika - powiedziała Sara.

Wspaniale się na was patrzy, myślę, że już wygrałaś tamtą edycję "Mam talent", poznając swojego partnera. Też chciałabym przeżyć kiedyś taką miłość. Serce się raduje - powiedziała Julia Wieniawa, która jest jurorką w "Mam talent".