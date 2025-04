Monika Richardson chętnie dzieli się tym, co u niej słychać z fanami w mediach społecznościowych. Dawna gwiazda TVP intensywnie pracuje. Prowadzi np. programy w Silver TV, ma swój kanał na YouTube.

Związki Moniki Richardson

Bardzo głośno było o Monice Richardson nie tylko z powodu jej pracy zawodowej. Wiele mówiło się o jej życiu prywatnym. Sama dziennikarka chętnie dzieli się informacjami na ten temat. Monika Richardson ma za sobą trzy małżeństwa - z amerykańskim dziennikarzem Willem Richardsonem, ze szkockim pilotem Jamiem Malcolmem oraz z aktorem Zbigniewem Zamachowskim. W ub.r. Monika Richardson była przez kilka miesięcy w związku z Arturem. "Kochany mój! Dziękuję Ci za te wspólne osiem miesięcy. Życzę Ci, żebyś resztę życia spędził… na wolności. Życzę Ci, żebyś rozsmakował się… w prawdzie. Życzę Ci, żebyś już nigdy więcej nie musiał płacić za… miłość. Bądź szczęśliwy! Twoja M. - napisała Richardson na swoim profilu w mediach społecznościowych" - napisała na pożegnanie w swoich mediach społecznościowych.

Reklama

Reklama

Zmiany u Moniki Richardson

Monika Richardson od wielu lat jest wierna krótkiej fryzurze. Najpierw uwielbiała blond, potem zaczęła zmieniać kolory włosów. Farbowała włosy np. na ognisty rudy, siwy, a nawet fiolet czy róż. Jak przyznała w rozmowie z agencją Newseria, "nowy kolor włosów to nowa energia".

Przyszła wiosna, Monika Richardson zapragnęła więc zmian i nowej energii. Poszła więc do ulubionego salonu fryzjerskiego Aleksandry Oleczek - jej klientkami jest wiele gwiazd, m.in. Aneta Zając, Joanna Sydor czy Anna Karczmarczyk.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Jak się okazuje dziennikarka postanowiła wrócić do naturalnego koloru włosów. "Kończymy z tym farbowaniem, a co tam" - napisała Monika Richardson w poście, w którym zaprezentowała zdjęcie ze swojej metamorfozy. Co na to fani? "Świetnie w tym kolorze; O wow, ale czadowo pani wygląda; Przepiękna; Jak dla mnie to najlepsza decyzja" - napisali pod nowym zdjęciem.