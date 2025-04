Paweł Królikowski zmarł po długiej walce z chorobą neurologiczną. Zmagał się z tętniakiem, a następnie guzem mózgu. Niestety, nie pomogło ani leczenie, ani operacja, którą przeszedł kilka miesięcy przed odejściem. Miał 58 lat.

"Ranczo" powraca

Paweł Królikowski zadebiutował na ekranie w 1984 roku w "Dniu kolibra". Publiczność telewizyjna pokochała go za rolę Kusego w serialu "Ranczo". Premierowe odcinki tego wielkiego, komediowego hitu powstawały przez 10 lat, od 2006 r. do 2016 r. Przypomnijmy, że teraz powstaje słuchowisko, w którym poznamy dalsze losy mieszkańców serialowej wsi Wilkowyje. Głos Pawła Królikowskiego ma być odtworzony cyfrowo.

Trzy różne role w "Ojcu Mateuszu"

Pawek Królikowski regularnie grał bardzo dużo. Występował w wielu serialach Telewizji Polskiej. W jednym z nich - "Ojcu Mateuszu" - zagrał aż trzy razy. Aktor w 89. epizodzie "Ojca Mateusza" wcielił się w Leszka Zadurskiego, następnie w odc. 119 - w Balcera. Trzy razy zagrał Pawła Winklera - w odc. 294, 286 i 229. Była to ostatnia rola Pawła Królikowskiego. Prawdopodobnie scenarzyści mieli plan, by postać Pawła Winklera na dłużej zagościła w "Ojcu Mateuszu". Serialowy Paweł miał być w związku z Natalią (Kinga Preis).

Paweł Królikowski zmarł 4 lata temu

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 r. Zmarł po długiej walce z chorobą neurologiczną. Zmagał się z tętniakiem, a następnie guzem mózgu. Zostawił po sobie żonę oraz pięcioro ich wspólnych dzieci. Aktor i Małgorzata Ostrowska-Królikowska byli małżeństwem od 1988 roku. "Byliśmy razem w szkole i razem chodziliśmy na zajęcia. Był taki przedmiot - elementarne zadania aktorskie. Profesor kazał nam pójść do zoo obserwować zwierzęta. My z Pawłem wybraliśmy się tam razem i to była nasza pierwsza randka. (...) A jeszcze wcześniej pamiętam, że Paweł zaczepił mnie w autobusie. Podszedł do mnie i zapytał, czy możemy razem jechać. Nie wiedziałam, o co mu chodzi, bo był bardzo dużym bajerancikiem" - opowiadała jakiś czas temu Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z "Faktem"