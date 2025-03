Anna Wyszkoni popularność zdobyła jako wokalistka zespołu Łzy. Od dawna stawia jednak na karierę solową. Wydała już kilka płyt. W przyszłym roku będzie świętować 30-lecie pracy artystycznej.

"Wszystkiego najlepszego"

Anna Wyszkoni zorganizowała trasę koncertową pt. "Wszystkiego najlepszego". Wykonuje podczas koncertów m.in. piosenki ze swojej nowej płyty pt. “Z cegieł i łez”. W ramach zimowo-wiosennej trasy gwiazda wystąpiła już m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz Wodzisławiu Śląskim. 27 marca miała zaśpiewać w Toruniu. Niestety ten koncert się nie odbędzie.

Odwołany koncert

Piosenkarka wytłumaczyła, co się stało. "Moi drodzy, niestety, dopadła mnie ostra grypa, dlatego z ogromnym żalem muszę przełożyć czwartkowy koncert w Toruniu. Nowy termin to 11.04.2025. Bardzo mi przykro, ale jak tylko wrócę do pełni sił, nadrobimy to w najlepszy możliwy sposób. Pamiętajcie, że wszystkie zakupione bilety będą ważne w kwietniu. Dbajcie o siebie i do zobaczenia wkrótce" - napisała w mediach społecznościowych.

Konflikt z liderem Łez

Od pewnego czasu w mediach głośno jest o konflikcie między Anną Wyszkoni a Adamem Konkolem, liderem zespołu Łzy. Muzyk walczy o to, by Anna Wyszkoni nie wykonywała przebojów Łez podczas koncertów. Zapowiedział podjęcie kroków prawnych, aby pozbawić wokalistkę praw do utworu w ZAiKS-ie. Anna Wyszkoni odniosła się do sprawy w programie "Dzień dobry TVN". To nie jest mój konflikt. Nie chcę więc tego za bardzo komentować. To nie jest moja wojna, nie chcę w to wchodzić. Uważam, że polska scena jest na tyle pojemna, by zmieścić i Annę Wyszkoni, i jeden i drugi zespół Łzy. Niech każdy robi swoje. Ja się na tym koncentruję, mam sporo planów - powiedziała Anna Wyszkoni.