Magda Gessler znana jest z programu "Kuchenne rewolucje", w którym pomaga właścicielom lokali gastronomicznych odbudowywać ich biznesy. Restauratorka słynie nie tylko ze swoich zawodowych dokonań, ale też bogatego życia miłosnego.

Magda Gessler była żoną Piotra Gesslera

Jej pierwszym mężem był niemiecki dziennikarz Volkhart Muller. Mężczyzna zmarł na nowotwór. Owocem tego związku jest syn Tadeusz. Kolejnym mężem gospodyni 'Kuchennych rewolucji" był Piotr Gessler. Panieńskie nazwisko to Ikonowicz.

Do dziś Magda Gessler nosi nazwisko swojego drugiego męża. Dlaczego? W rozmowie z Jastrzabpost.pl wyjaśniła, że choć z Piotrem Gesslerem rozstała się długi przed jego śmiercią to nazwisko zachowała.

Magda Gessler wciąż nosi nazwisko męża. Powód?

Ikonowicz, potem Müller, potem Gessler i Gessler. Mój mąż umarł. (...) Ja nikomu nie ukradłam nazwiska, to jest moje nazwisko nadane mi poprzez ślub. Nigdy tego nazwiska nie zmieniałam, ponieważ mój mąż umarł niedawno- wyjaśniła Magda.

Magda Gessler wyznaje, jaki ma charakter

Przy okazji 15. rocznicy "Kuchennych rewolucji" restauratorka opowiedziała o tym, jaki ma charakter i jaka jest dla ludzi. Czasem jestem bardzo słodka, czasem jestem nie do wytrzymania. Ja bardzo często idę na kompromis, bo twierdzę, że walka nie doprowadzi nas do niczego. Nienawidzę, jak mi mówią, że mam być na przykład o 3:30. A ja mówię: "Nie, 3:35" i dyskusja trwa pół godziny. Wtedy te pół godziny tracę i mam ochotę zabić, bo to nie ma sensu - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.